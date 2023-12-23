MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 asker daha hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çıkan çatışmada 6 askerin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Dün yaşamını yitiren 6 askerle birlikte, toplamda 12 asker hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üsse yönelik sızma girişiminde çatışma çıktı.

Açıklamada, "Teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir" denildi.