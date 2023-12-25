İsmail Saymaz 'geçici üssün' fotoğrafını paylaştı: 'Geri çıkamıyoruz'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Pençe Kilit Operasyonu’nda iki günde 12 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında Hakurk Sur Tepe'deki askeri üs bölgesine ait bir asker tarafından çekilmiş fotoğrafı gösterdi.

“Çadırlar yarıya kadar kara batmış, bazıları kara gömülmüş, böyle geçici üs mü olur” diye tepki gösteren Saymaz, "Kuzey Irak’ta bu şekilde kaç üssümüz var? Bilmek istiyoruz... Kaç Mehmetçik kara batmış çadırlarda elinde silahla bekliyor?” sorusunu yöneltti.

'Geri çıkamıyoruz'

Saymaz'ın konuştuğu İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanlarından emekli Albay Orkun Özeller de “Önceki yıllarda da yaptık aynı hataları. Üsleri adam gibi tahkim etmeden personelimizi getirdik, zaman içinde tahkim edilmesini bekledik” dedi.

Irak'ın kuzeyinde de görev yapmış olan Özeller, Pençe-Kilit Operasyonu’nu eleştirerek, “Hulusi Akar bizi soktu, şimdi geri çıkamıyoruz. Mutlaka hudut hattına yanaşmamız gerekiyor” görüşünü savundu.

Ayrıntılı bilgilerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydeden Özeller, “Şehadet duygusunun sömürüsünden dolayı ‘hata yapıldı’ diyemiyoruz. Kimse sorgulayamıyor. Aklı başında herkes bu kadar derinde bir hareket yürütülmesini doğru bulmaz” ifadelerini kullandı.