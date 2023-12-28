Müdür yardımcısı liseliye şiddet uyguladı: Müdür şiddeti duyuran dayanışma ağını 'yasadışı' ilan etti

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Ahmet Ziyalı, geçen günlerde okulda bulunan bir öğrenciye şiddet uyguladı. Okul yönetimi Ziyalı’ya karşı hiçbir yaptırımda bulunmazken şiddet haberi ESZAL Dayanışma Ağı’ndan kamuoyuna duyuruldu.

ESZAL Dayanışma Ağı yaptığı paylaşımda “Okulumuzun şiddet yuvası olarak anılmasına izin vermeyeceğiz" derken müdür yardımcısının öğrenciye karşı uyguladığı şiddetin karşısında durduklarını belirtti.

Müdür yardımcısı Ahmet Ziyalı öğrenciye karşı uyguladığı şiddet hakkında konuşmazken, okul müdürü olayı paylaşan ESZAL Dayanışma Ağı’nı öğretmenlere gönderdiği bir mesajla “yasa dışı” ilan etti.

Müdür, öğretmenlere gönderdiği mesajda öğrenciler için “ESZAL adı altında herhangi bir siteye kesinlikle kayıt olmasınlar” derken savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

'Başları belaya girer'

Müdürün öğretmenlere gönderdiği mesajın tamamı şöyle:

“Arkadaşlar sınıftaki öğrencilerinize bu derse Bir dahaki ders defalarca uyarı yapın eszal adı altında bir sayfa açılmış ve öğrencilerden oraya kayıt olmaları istemiş kesinlikle ve kesinlikle illegal arkadaşlar Kanuni hiçbir şey yok Herhangi bir şekilde katılıp da yazıp veya benzeri bir şey tespit edersek suç duyurusunda bulunacağız Ayrıca bu şekilde bir sayfa açıldı diye ben savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım bilginize.

Eszal adı altında herhangi bir siteye kesinlikle kayıt olmasınlar Yarın itibarı ile savcılığa suç duyurusunda bulunacağım oraya kayıt oldukları daha sonra tespit edilir başları belaya girer ise Sorumluluk kabul etmiyorum.”

Okul müdürünün öğretmenlere attığı mesaja ESZAL Dayanışma Ağı’ndan yanıt geldi. ESZAL Dayanışma Ağı’nın olayı paylaşmasından sonra okulda bir olağanüstü hal yaşandığı belirtilen açıklamada öğrencilerin yan yana gelmekten vazgeçmeyeceği vurgulandı.

ESZAL Dayanışma Ağı: Yan yana gelmekten vazgeçmeyeceğiz

Dayanışma ağından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Geçtiğimiz günlerde okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Ziyalı’nın alışkanlık haline dönüştürdüğü şiddet olayını dile getirdik. Bugün ise okulda adeta olağanüstü hal ilan edilmiş ve öğretmenlerimiz işin bir parçası haline getirilmiştir. Müdür tarafından atılan mesaj ise diğer hocalarımızın da işin içerisine nasıl dahil olduğunu ve nasıl bir panik halinde olduklarını kanıtlar niteliktedir. Kısacası olayın üzerine gidilip bir öğretmenin öğrencisine şiddet uygulamasına ses çıkarmak yerine bu olayı duyuran bizleri susturmaya, korkutup sindirmeye çalışıyorlar. Açık açık söylüyoruz bizler yan yana gelmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Okulumuzu bu karanlığa teslim etmeyeceğiz.”