Gericiler istedi, RTÜK cezayı kesti: Kızıl Goncalar'a 2 bölüm durdurma ve para cezası

Fox TV’nin henüz iki bölüm yayınlanan Kızıl Goncalar isimli dizisi, gerici kesimlerin hedef göstermesinin ardından RTÜK tarafından cezalandırıldı.

Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü anlatan diziye "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan 2 kez program durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası verildi.

İsmailağa Cemaati, “Kızıl Goncalar dizisi son bulmalı” demiş, Yeni Akit ve Yeni Şafak ''Müslümanlar sessiz kalmamalı'' diyerek RTÜK'ü göreve çağırmıştı. Mil Diyanet-Sen adlı gerici sendika da dizinin yasaklanmasını istemişti.

Kızıl Goncalar'ın konusu ne?

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı dizi, Atatürkçü bir hekim olan Levent ile bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in hayatlarının kesişmesini konu alıyor.

Deprem nedeniyle İstanbul'a taşınan tarikat bağlantılı bir çekirdek aile, önce tarikata ait külliyeye taşınıyor, ardından anne ve baba tarikat tarafından işe sokuluyor. Özgü Namal'ın canlandırdığı anne, Meryem, kızları Zeynep'in (Mina Demirtaş) tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilmek istendiğini öğrenince bunun önüne geçmek için mücadeleye girişiyor.

Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakteriyse bir yandan, tarikatçıların deyişiyle "28 Şubat'çı" babası (Suavi Alkanlı), babanın deyişiyle "yetmez ama evetçi vatan haini" kız kardeşi (Duygu Sarışın), Almanya'ya göç etmeye çalışan karısı (Hazal Türesan) ve başarı beklentisi nedeniyle psikolojisi harap olmuş kızı (Esma Yılmaz) arasındaki ilişkileri yürütmeye çalışıyor. İlk bölüm, Meryem ve Levent karakterlerinin karşılaşmasıyla sonlanıyor.

Altı kanala ceza yağdı

RTÜK'ün son toplantısında Kızıl Goncalar'ın yanı sıra birçok televizyon programına da para ve yayın durdurma cezaları verildi. Kurul'un CHP'li üyesi İlhan Taşcı'nın aktardığı cezalar şöyle: