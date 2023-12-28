‘Bol akçeli’ işler yapan Korel patronundan işçilere mobbing, zorla ek mesai ve sendika yasağı

Korel Elektronik, Eskişehir’in en büyük fabrikalarından biri. Arçelik ve Vestel gibi büyük firmalarla işbirliği yapan şirketin patronu Ali Korkmaz’ın, Korel Elektrik’in yanı sıra yapıldığı 2007 yılında Türkiye’nin en büyük termal oteli olma özelliğini taşıyan ve Afyonkarahisar’da bulunan “Korel Termal Otel Resort Clinic Spa” isimli bir oteli de bulunuyor. Geceliği 5.000 TL’den başlayan otel hâlâ Türkiye’nin en büyük termal otelleri arasında gösteriliyor.

“Bol akçeli” işler yapan Korkmaz; Korel Elektronik’te çalışan işçilere usta başları ve vardiya amirleri aracılığıyla mobbing uygulaması, zorla ek mesai yaptırması, hafta sonu çalıştırması, sendikayı yasaklaması ve ücretleri asgariye sabitlemesiyle biliniyor işçiler arasında.

‘Sözleşmeye göre değil patronun keyfine göre çalışıyoruz’

Korel’de çalışan Mehmet*, bu sorunlar hakkında soL’a konuştu. Mehmet, 26 yaşında ve 2 yıldır Korel’de çalışıyor.

Fabrikanın en büyük problemlerinden birinin sözleşmeye göre çalışmamak olduğunu söyleyen Mehmet, “Sözleşmeye göre hafta sonları tatil, günlük çalışma süremiz de dokuz saat. Ama biz hem cumartesi çalışıyoruz hem de günlük çalışma süremiz 12 saati buluyor. Bazen pazar günleri bile işe çağırılıyoruz.” diyerek çalışma saatlerinin yoğunluğundan bahsetti.

Haftalık çalışma saatlerinin yasal sınırın çok üstünde olduğunu söyleyen Mehmet “Bizim haftalık çalışma süremiz, molalar hariç, 66 saati buluyor. Hatta bazen 73 saati buluyor" dedi.

Mehmet, bunca çalışmanın karşılığı olarak kendilerine asgari ücret verildiğini söyledi. Ek mesai ücretlerinin emeklerini karşılamadığını belirten Mehmet, bir diğer sorunun ücretler olduğunun altını “Otelinde iki-üç günlük konaklama, bizim maaşımız kadar” sözleriyle çizdi.

Promosyon konusuna da değinen Mehmet, kendilerine verilen 5000 TL’lik promosyonun altı ayda bir, 3 yıl süreyle yatacağını söyledi. TL’nin değer kaybı düşünülmeden verilen bu “promosyonun” kendilerini mutlu etmediğini belirtti.

‘Üstlerimiz tarafından sürekli eziliyoruz, kadın işçilerin ağladığını biliyorum’

Mehmet, fabrikada yaşadıkları bir diğer büyük problemin usta başları ve vardiya amirleri tarafından ezilmek olduğunu söyledi. İşçilere karşı argo kelimeler kullanan amirlerin işçilerden istediği üretimi hızlandırmaları.

Bazı kadın işçilerin mobbingden dolayı evde ağladığını bildiğini söyleyen Mehmet, şahit olduğu bir olaydan da bahsetti.

Mehmet’in konu hakkındaki sözleri şu şekilde:

“Üstlerimiz tarafından sürekli eziliyoruz. ‘Lan’lı konuşuyorlar sürekli. Mesela bir ara, bir usta başı arkadaşımın kafasına vurup ‘Hadi koca kafa, daha hızlı çalış.’ dedi. İnsanların psikolojisi bozuldu. Şahit oluyorum buna. Ben hatta bazı kadın işçilerin bunu kaldıramayıp evde ağladıklarını biliyorum.”

Sendika yasak: İşçiler sendika taleplerini fabrikanın tuvaletlerine yazıyor

Sendikanın fabrikada yasak olduğunu belirten Mehmet, Türk Metal Sendikası’nın geçmişte fabrikada örgütlenmeye çalıştığını ama bunun da 10-20 yıl önce olduğunu söyledi. Patronun bu girişime direndiğini söyleyen Mehmet, eski işçilerden duyduğu kadarıyla fabrikanın sendikal geçmişinden haberdar olduğunu söyledi.

Mehmet, ayrıca öncü işçilerin ve onların arkasından giden diğer işçilerin de gözdağı vermek amacıyla geçmişte işten çıkartıldığını belirtti.

“Sendika yasak. Ama tuvaletlerde ‘Yaşasın sendika’, ‘Kahrolsun Korel patronu’ gibi yazılar görüyoruz” diyen Mehmet, işçiler sendika talep etmesin diye patronun işçilere aylık periyotla temizlik ürünü verdiğini söyledi ancak bu “yardımın” sözleşmede yazmadığını ve patronun istediği an bunu kesebileceğini belirtti.

Fabrikada sendikayı yasaklayan patrona işçilerin öfkesini tuvaletlerdeki yazılardan görmek mümkün.

Ali Korkmaz ‘popüler’ biri: Yargıtay otelinde toplanıyor, CHP’li belediye başkanı fabrikasını ziyaret ediyor

Ali Korkmaz, işçilerin anlattıkları hiç yaşanmıyormuş gibi AKP’li ve CHP’li siyasetçiler tarafından sevilen bir figür.

9 Ocak 2022’de yapılan Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı Korkmaz’ın sahibi olduğu Korel Otel’de yapılmış, bunun yanı sıra CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç 2018’de Korel Elektronik’i ziyaret ederek şu sözleri söylemişti:

“Üretim, bir ülkenin ekonomik açıdan ayakta kalabilmesi adına en önemli sütunlardan bir tanesi. Eskişehir’de de hemşerilerimize istihdam sağlayan fabrikalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmiyorum. Bu fabrikalar hem üretime hem de ekonomimize büyük katkılar sağlıyor. Başarılarının devamını diliyorum.”

* İşçi hakkındaki bilgiler, çalıştığı işyerinde sorun olmaması adına değiştirilmiştir.