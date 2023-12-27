Yeni asgari ücret açıklandı: 17 bin 2 lira

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki asgari ücret zirvesinin ardından bakanlığa gelen ve basın toplantısına katılan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, asgari ücretin, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Böylelikle net asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.

Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Komisyonun nihai hedefleri tüm tarafların görüş, talep ve mevcut ekonomik koşulları gözeterek asgari ücreti belirlemek. Öncelikle bu süreci olumlu ve makul yaklaşımlarıyla ortak bir mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara, sayın Ergün Atalay'a, Özgür Burak Akkol'a ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum.

Burada bir asgari ücret alt sınırının belirlemesi yanı sıra toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın sergilenmesini de son derece önemli buluyorum. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum."

700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Temmuz ayına göre artış yüzde 49, ocak ayına göre yüzde 100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."

Asgari ücreti 18 bin lira öneren TÜRK-İŞ ‘uzlaşamadık’ deyip masaya oturdu

Türk-İş Genel Başkanı Atalay görüşme öncesinde "Eğer uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak masadan kalkar işin içinden çıkarız" demişti.

Ergün Atalay ise yaptığı konuşmada, "27 gündür süren bir süreç. Biz Türk-İş olarak bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İki saat önce ifade ettik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Maalesef fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan sayın bakanımızın ve işveren temsilcilerimizin anlaştığı rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı müddetçe biz yılda bir kere asgari ücretin artmasıyla milletin talebini yerine getiremeyiz" dedi.

TİSK: Tüm paydaşlar için azami çaba gösterdik

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, "Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Asgari ücret desteği için teşekkür ediyorum. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız." dedi.

Ne olmuştu?

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Asgari ücrete ilişkin kritik toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsilcileri katıldı.