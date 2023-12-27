Asgari ücret: Ortada pazarlık dahi yok, işçiler bunun hesabını soracak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemesi gereken Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında iki kez toplandı ancak ne işçileri temsilen masada bulunan Türk-İş ne de patronlar kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda herhangi bir rakam öne sürdü.

Komisyonun üçüncü toplantısını ne zaman yapacağı sorusu merak edilirken, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan komisyonu Beştepe'ye çağırdı.

Asgari ücretin ne kadar olacağı bütün emekçileri ilgilendiriyor. Hayat pahalılığı karşısında emekçiler yapılacak zam miktarını bekliyor.

Asgari ücretin ülkedeki en büyük toplu ücret pazarlığı olduğunu belirten TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural "Şu an ilerleyen asgari ücret tartışmalarına bakınca ise ortada bir pazarlık dahi olmadığını görüyoruz" dedi.

Her şeyin patronların ve siyasi iktidarın iki dudağı arasında olduğunu vurgulayan Kural, bugün muhtemelen iktidarın önceden patronlarla belirlediği rakamın açıklanacağına dikkat çekti.

'Rakam tartışmadıysanız neden toplanıyorsunuz?'

Tespit komisyonundaki tarafların söylemlerinde büyük bir ciddiyetsizlik hali olduğunu dile getiren Kural şunları söyledi:

"'Rakam tartışmadık', 'masaya rakam gelmedi' diyorlar. 3. toplantının ne zaman olacağı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespit komisyonunu toplantıya çağırmasına kadar belli değildi. Net bir açıklama dahi yapmıyorlar. Kaç toplantıdır neden toplanıyorsunuz! İşçi sendikalarının bu tartışmalara yön vermek gündemlerinde bile yok. Özetle çok itibarsız bir tartışma süreci örülüyor. Her şey patronların ve siyasi iktidarın iki dudağı arasında. İşçileri yok sayıyorlar."

"Ortalıkta konuşulan rakamlar"ın işçilerin geçimini sağlamaktan çok uzak olduğuna dikkat çeken Kural "Asgari ücrete yapılacak zam miktarının çok üzerinde elektriğe, doğalgaza, suya, akaryakıta zam yapılacak. Kısa süre içinde yapılan zam yok olacak. Sadece birkaç ay nefes alınacak" dedi.

'Bu büyük bir ahlaksızlıktır'

Kural bugünkü toplantı sonrasına ilişkin öngörüsünüyse şöyle dile getirdi:

"Bugün belki Erdoğan belki başka bir bakanı 'işçi dostu' edasıyla kameraların karşısına geçecek ve 'işçilerimizi enflasyona ezdirmedik diye' açıklama yapacak. Önceden patronlarla birlikte belirledikleri rakamı açıklayacaklar. Bu büyük bir ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığa ve akılsızlığa işçiler teslim olmayacak. Patronların sürekli kâr ettiği bir dönemde işçilerin açlıkla karşı karşıya kalmasını kimse beklemesin. İşçiler bunun hesabını soracak."

İşçiler konuştu: 'Beklentimiz yok, tek çözüm örgütlenmek'

2023 yılının bitmesine günler kala, milyonlarca emekçi 2024 yılı asgari ücretinin açıklanmasını bekliyor ancak bu umutlu bir bekleyiş değil. Emekçiler, yapılacak zammın enflasyon karşısında çok kısa sürede eriyeceğini, daha zam yapılmadan pazarda, markette fiyatların artmaya başladığını belirtiyor.

Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı İstanbul, Diyarbakır ve Urfa’dan işçilere asgari ücretten beklentilerini sordu. İşçilerin ortak sözü “Alacağımız zamla insanca yaşamak mümkün olmayacak, tek çözüm örgütlenmek" oldu.

Emekçilerin baş derdi hayat pahalılığı komisyonun gündeminde yok

Komisyon yeni asgari ücret için rakam bile tartışmazken işçilerin gündeminin ilk sırasında hayat pahalılığı var.

Bugün soL'da yer alan "Van'dan işsizlik manzaraları: 'Bebeğim var diye işe alınmadım'" başlıklı habere göre, tıbbi laboratuvar bölümü mezunu Mihriban bakıcı parası veremediği için 10 aylık bebeğine bakarken aynı zamanda çalışmak zorunda olduğunu ancak iş bulamadığını şöyle anlatıyor:

"On aylık bebeğim var. Ekonomik zorluklar nedeniyle bakıcı ücretini karşılayamadığım için kendim bakmak durumundayım. Fakat yine geçim sıkıntısı yaşadığımız için çalışmak istiyorum. Tıbbi laboratuvar bölümü mezunuyum. Sağlık sisteminde çokça ihtiyaç olmasına karşın atamalar hayli zor. Ben de atanamayınca özel hastanede ve birçok başka sektörde çalıştım. Artık kendi alanlarımızda iş aramak lüks oldu. Birkaç ay önce Kızılay’a kendi mesleğimi yapabileceğim bir alanda iş alımı yapıldı. Mülakata girmeye hak kazanmama rağmen bir yaşından küçük bebeğimin olması nedeniyle elendim. Ayrıca Van'da özel hastane olarak da iki yer hizmet veriyor ve özelde bile işe girmek hayli zor."