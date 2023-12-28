Sigara şirketlerini sevindiren karar: Tütün ürünlerinde ÖTV oranı düşürüldü

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre sigaraya uygulanan ÖTV oranı yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürüldü.

Ayrıca, yılda iki kez 6 aylık ÜFE oranında otomatik olarak artırılan asgari maktu ve sabit maktu ÖTV tutarlarındaki söz konusu artışlar Ocak-Haziran 2024 döneminde uygulanmayacak.

Karar öncesinde ulusötesi sigara şirketleri, kaçak ürünlerle mücadele kapsamında, vergi oranlarının düşürülmesi için yoğun basın çalışması yürütmüş, bu kapsamda Japon Tütün Şirketi JTI, bir grup gazeteciyi Cenevre’ye götürerek, orada kendilerine brifing vermişti.

Nispi oranda 6 puanlık düşüş ve maktu tutarlardaki artışın uygulanmaması, tütün ürünü vergi politikasında hükümet ve şirketler arasında kazan7jk formülünün devrede olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde beklenen sigara zamlarıyla tarafların kazanımları belirginlik kazanacak. Ancak, her halükârda, yeni vergi politikasının tütün tüketimini artırıcı etkisi olacağı, iktidarın tütünle mücadele söylemini ters köşeye yatıracağı açık.