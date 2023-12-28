Ziraat'e borcu yapılandırılan Demirören 2022'de de ödeme yapmamış

Demirören Holding’in, Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık kredinin 14 yıl vadelendirilmesine karşın kredi ödeme planlarına uygun hareket etmediği ve yapması gereken ödemeleri yapmadığı ortaya çıktı.

Yıl içerisinde yalnızca 586 milyon TL’lik tahsilat sağlanırken, Demirören’in borcu 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle toplam borcu faiziyle birlikte 920 milyon dolara ulaştı. Buna karşın Demirören Holding’den bu yılın Mayıs ayında yapılan açıklamada yapılandırma kapsamında 90 milyon dolarlık taksit ödendiği belirtilmişti.

T24'ten Eray Görgülü'nün paylaştığı bilgilere göre, Ziraat Bankası’nın 2022 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, TBMM’ye sunduğu raporda Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık krediye ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Sayıştay raporlarında şirket isimlerine yer vermeme uygulaması çerçevesinde Demirören Holding’in adı anılmayan raporda şirketin yalnızca müşteri numarasına yer verildi. 2021 yılı raporunda olduğu gibi firma ile kredi ilişkisinin başladığı tarih için 5 Nisan 2018 tarihine işaret edilmesi, raporun Demirören’le ilgili olduğunu ortaya koydu.

'Ödeme planlarına uygun hareket etmedi'

Raporda Ziraat Bankası’nın Demirören’in borcunu iki kez yapılandırdığı ve son gidilen yapılandırmada faiz indirimi uygulanarak 895 milyon dolarlık borcun 14 yıl vadeye yayıldığı hatırlatıldı. 2022 yılına ilişkin raporla, 14 yıl vadelendirmeye karşın borcun katlanarak arttığı ortaya çıktı. Raporda Demirören’in Ziraat Bankası’na olan borcunun 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle 895 milyon 635 bin 100 doları ana para, 25 milyon 276 bin 812 doları da faiz borcu olmak üzere toplam 920 milyon 911 bin dolara ulaştığı vurgulandı. Raporda, “Firmanın kullandırım ve yapılandırma kapsamında oluşturulan kredi ödeme planlarına uygun hareket etmediği, yapılandırmalar kapsamında geri alım hakkı verilmek üzere yapılan varlık-borç takası yoluyla elde edilen tahsilatlar dışında herhangi bir anapara, faiz veya komisyon tahsilatı yapılamadığı” da vurgulandı. Raporda ayrıca 2022 yılı içerisinde yalnızca 586 milyon TL’lik tahsilat yapılabildiğine de dikkat çekilirken 324 milyon TL’si ekspertiz değerli ipotek, 1 milyar 478 milyon 135 bin TL’si marka rehni ve 4 milyar 160 milyon 781 bin TL’si de değerli hissenin rehin olduğu ifade edildi.

Buna karşın Demirören Holding’den bu yılın Mayıs ayında yapılan açıklamada yapılandırma kapsamında 90 milyon dolarlık taksit ödendiği belirtilmişti.

İkinci yapılandırmada faiz indirimi uygulanmıştı

Raporda “Kredilerin tahsil ve tasfiyesinin sağlanabilmesi için firmaların finansal yapılarının yakından takip edilmesi, yapılandırma koşullarında aksamaların yaşanması halinde yasal takip dahil her türlü tedbirin zaman geçirilmeden alınması önem arz etmektedir” denildi. Sayıştay’ın 2021 yılında yaptığı incelemelerde Ziraat Bankası’nın, Demirören’in borcunu iki kez yapılandırdığı ve 2022 yılında gidilen son yapılandırmada faiz indirimi de uygulanarak 14 yıla yayıldığına dikkat çekilmişti.