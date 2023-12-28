Fonlara stopaj indirimi yine uzatıldı: Rantiyelere cennet, emekçilere cehennem

Türk lirası mevduatlarında stopaj indirimi süresi yılbaşında doluyordu. Uygulama AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

Kararla mevduat faizleri, devlet tahvili, hazine bonoları, yatırım fonlarından elde edilen gelirlere sağlanan vergi avantajı sürecek.

Döviz vadeli mevduatlardan yüzde 25 oranında stopaj vergisi kesilirken, TL vadesiz ve 6 aya kadar vadeli hesaplar yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplar yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarsa yüzde 0 oranında stopaja tabi tutulacak.

Emekçiye cehennem, paradan para kazanana cennet

Kararla bütçe geliri azaltılacak ve varlıklı kesimin getirisi artacak. Ücretlere uygulanan verginin en düşük dilimi bile yüzde 15’den başlarken, oluşan bütçe açıkları zamlar, dolaylı vergiler ile emekçilerin sırtından finanse edilirken, parası olan, paradan kazananlar için ise ülke tam bir vergi cenneti.

Mehmet Şimşek-Hafize Gaye Erkan ikilisi ekonomide çizdikleri pembe tabloya yabancı yatırımları dayanak gösteriyor. ''Sıcak para'' olarak bilinen portföy yatırımlar yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Geçtiğimiz hafta portföy girişi son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi alımı gerçekleştirildi.

Atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti sık sık dile getiren ve daha fazlasını talep eden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, bu durumu yakında göstergelerine de yansıtması bekleniyor.

"Sıcak para" akışını soL'a değerlendiren iktisatçı Doç. Dr. Ümit Akçay, faiz artırımının rolüne işaret etmişti:

"Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına getirilmesi, düşük faiz politikasının sınırlarına gelinmiş olmasıyla ilgiliydi. Bu sınır, ödemeler dengesi krizi yani ekonominin normal seyrini sürdürmesi için gerekli olan dövizi karşılayamama riskinin oluşmasıydı. Faiz artışları temel olarak bu sorunu çözmeyi amaçladı ve bunda şimdiye kadar başarılı oldu. Faiz artışlarının bir sonucu olarak tahvil ve hisse senedi kanalından sermaye girişleri başladı ve ülke risk primi diğer ülkelerle birlikte geriledi."