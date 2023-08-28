Güne soL'dan bakın: 28 Ağustos Pazartesi

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dün Bursa'da bir inşaatta ölü bulunan 17 yaşındaki kız çocuğunun Ekim 2021'den itibaren bakanlığa bağlı bir kuruluşta "bakım ve koruma altında" tutulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre kız çocuğu 23 Ağustos'ta kuruluştan izinli olarak ayrıldıktan sonra geri dönmeyince kayıp başvurusu yapılmıştı.
HÜDA PAR Genel Başkanı karma eğitimi bir kez daha hedef aldı ve ‘gençlerin birbiriniz taciz edebileceğini’ öne sürdü. soL, Yapıcıoğlu’na tarikatlara teslim edilen çocukların maruz kaldığı taciz ve tecavüz vakalarından bazıları hatırlattı.
Çocuk istismarcısı Uşşaki şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın Barış Pehlivan’ın yararlanamadığı infaz yasasından yararlandığı ortaya çıktı.
Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma sürecinin durduğunu düşünen yabancılara yüreklere su serpen haberi alelacele Arap medyasına konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi, “yabancı yatırımlara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararları imzaladım” dedi.
O sırada Ağrı’da yaşanan su krizi son bulmadığı için köylerin muhtarı bir araya gelip yetkililere seslendi: “Gerçekten yaşanılacak halde değil köylerimiz. Susuzluktan perişan olduk. Sesimizi duyun” diye.
Ağır koşullarda çalıştırılarak maaşları ödenmediği için işten ayrılmak zorunda bırakılan Özel Ege Şehir Hastanesi emekçileri haklarını korumak için komite kurdu ve mücadeleye başladı.