Güne soL'dan bakın: 28 Ağustos Pazartesi

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dün Bursa'da bir inşaatta ölü bulunan 17 yaşındaki kız çocuğunun Ekim 2021'den itibaren bakanlığa bağlı bir kuruluşta "bakım ve koruma altında" tutulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre kız çocuğu 23 Ağustos'ta kuruluştan izinli olarak ayrıldıktan sonra geri dönmeyince kayıp başvurusu yapılmıştı.

HÜDA PAR Genel Başkanı karma eğitimi bir kez daha hedef aldı ve ‘gençlerin birbiriniz taciz edebileceğini’ öne sürdü. soL, Yapıcıoğlu’na tarikatlara teslim edilen çocukların maruz kaldığı taciz ve tecavüz vakalarından bazıları hatırlattı.

Çocuk istismarcısı Uşşaki şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın Barış Pehlivan’ın yararlanamadığı infaz yasasından yararlandığı ortaya çıktı.

Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma sürecinin durduğunu düşünen yabancılara yüreklere su serpen haberi alelacele Arap medyasına konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi, “yabancı yatırımlara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararları imzaladım” dedi.

O sırada Ağrı’da yaşanan su krizi son bulmadığı için köylerin muhtarı bir araya gelip yetkililere seslendi: “Gerçekten yaşanılacak halde değil köylerimiz. Susuzluktan perişan olduk. Sesimizi duyun” diye.

Ağır koşullarda çalıştırılarak maaşları ödenmediği için işten ayrılmak zorunda bırakılan Özel Ege Şehir Hastanesi emekçileri haklarını korumak için komite kurdu ve mücadeleye başladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün bir inşaatta ölü bulunan 17 yaşındaki kız çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta 2021'den beri "koruma ve bakım altında" olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık yazılı bir açıklama yaparak kız çocuğunun 23 Ağustos'ta kuruluştan izinli olarak ayrıldığını, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmediğini duyurdu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, karma eğitimi hedef aldı, müfredatın ''manevi değerlerle'' yenilenmesini istedi.

soL, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu için tarikatlara teslim edilen çocukların maruz kaldığı taciz ve istismar vakalarını listedi

Haber Barış Pehlivan'ın faydalanamadığı yasadan çocuk istismarcısı Uşşaki şeyhi faydalanıyor Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, cezaevine giren Barış Pehlivan’ın yararlanamadığı infaz yasasından, çocuk istismarından suçlu bulunan Uşşaki şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın yararlandığına dikkat çekti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Al Jazeera’ye verdiği röportajda yabancıların vatandaşlık almasına ilişkin sürecin durduğu iddialarını yalanladı.

Libya'da Dışişleri Bakanı Menguş'un İsrailli mevkidaşıyla görüşmesine tepkiler sürerken, bakanın hükümete ait bir jetle İstanbul'a götürüldüğü iddia edildi.

Geçenlerde camianın “tadı kaçtı”. İKSV’nin küratör değişikliğinin ardından camia kendi içindeki WhatsApp gruplarında imzasız, isimsiz metinler göndermeye başladı Haber Sanat camiasında ‘fısıltılı’ tepkiler: İKSV’ye anca bu kadar itiraz

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nde ağır koşullarda çalıştırılarak maaşları ödenmediği için işten ayrılmak zorunda bırakılan sağlık emekçiler, haklarını alabilmek amacıyla komite kurdu.

Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat dolarken, Fransız askeri üssü önünde bekleyen eylemciler askerlerin gitmemesi durumunda üssü basmakla tehdit ediyor.

Haber Nijer'in Fransa'ya verdiği süre doldu, eylemciler Fransız askeri üssü önünde bekliyor

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi, 'İslam'ın Çinlileştirilmesini daha derinden teşvik etmeli ve yasa dışı dini faaliyetleri daha etkili kontrol etmeliyiz' dedi.