Nijer'in Fransa'ya verdiği süre doldu, eylemciler Fransız askeri üssü önünde bekliyor

Nijer Dışişleri Bakanlığı'nın, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat doldu.

Askeri yönetimin cumartesi günü Fransız büyükelçiye 48 saatlik süre verildiğini açıklamasının ardından, binlerce kişi başkentte bulunan Fransa'ya ait askeri üssün etrafında toplandı. Eylemciler, Fransız askerlerin Nijer'i terk etmesi çağrısı yapan pankartlar taşıdı. Üste büyükelçinin saklandığı iddia ediliyor.

Protestocular, aynı zamanda Nijer'e yaptırım uygulayan ve askeri müdahale tehdidine bulunan NATO yanlısı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) karşı sloganlar attı.

Eylemciler, askeri üssü basmakla tehdit etti

Eylemciler, askerlerin ülkeyi bir hafta içinde terk etmemesi durumunda Fransız askeri üssünü basma tehdidinde bulunuyor.

Askeri yönetim de, büyükelçinin ülkeyi terk etmemesi durumunda, büyükelçilik binasına ve askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurmakla tehdit ediyor.

Ülkede 20 bine yakın kişi de, cumartesi günü askeri yönetime destek vermek ve Fransız askerlerin ülkeyi terk etmesini talep etmek üzere General Seyni Kountche stadyumunda toplandı.

Fransa, büyükelçinin ayrılması talebini reddediyor

Nijer Dışişleri Bakanlığı, cuma akşamı yaptığı açıklamada, büyükelçi Itte'nin yeni yönetimle görüşmeyi reddettiğini belirterek ülkeden 48 saat içinde ayrılması gerektiğini söylemişti. Bakanlık, Fransa hükümetinin eylemlerinin, Nijer'in çıkarlarına ters düştüğünü kaydetmişti.

Buna karşılık, Paris yönetimi "darbecilerin böyle bir şey talep etme yetkisi olmadığını" söyleyerek, Nijer'in bu isteğini reddettiğini açıklamıştı. Fransa, düşürülen Bazum yönetiminin ülkenin meşru hükümeti olmaya devam ettiğini belirtmişti.

Fransa'nın Nijer'de hâlâ 1500 askeri bulunuyor.

Nijer'de askeri yönetim 26 Temmuz'da yapılan darbeyle başa geçmişti. Cunta yönetimi, daha önce Fransa'yla imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasını iptal etmişti.