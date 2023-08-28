Barış Pehlivan'ın faydalanamadığı yasadan çocuk istismarcısı Uşşaki şeyhi faydalanıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşesinde, çocuk istismarı nedeniyle hapis cezası alan Uşşaki Şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın infaz yasası kapsamında getirilen aftan faydalanmasını ele aldı.

Yasanın mimarlarından olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la konuyu tartıştığına dikkat çeken Terkoğlu, MİT mensubunun cenaze törenine dair haber nedeniyle ceza alan gazeteci Barış Pehlivan'ın bir hâkim hakkındaki şikâyeti anlattığı yazıya açılan dava nedeniyle infaz yasasından yararlanamadığına dikkat çekti.

Terkoğlu, Pehlivan'ın bu kapsamda yararlanamadığı aftan, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmesi nedeniyle 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Uşşaki Şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın yararlandığına işaret etti.

Yeni yasa kapsamında, şeyhin 22,5 ay kapalı cezaevinde kalması yettiğini aktaran Terkoğlu, buna göre şeyhin birkaç ay açık cezaevinde kalması gerektiğini, ancak kamuoyu tepkisi nedeniyle kendisinin kapalı cezaevine gönderildiğini söyledi.

Terkoğlu, yazının devamında şunları ifade etti:

"Adaletsizliğin herkes farkında olacak ki adında adalet olan bakanlık, şeyhin erken tahliyesini, açık cezaevine geçirmeden hazırlıyor. Zira açık cezaevindeki herkese verilen izinle dışarı çıkacak şeyhin görüntüsünün, kamuoyunu ayağa kaldırmasından ürküyor. Her şey bu şekilde giderse, çocuk istismar eden şeyh şubatta; yazı yazan Barış martta dışarı çıkacak!"