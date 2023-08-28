Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri hakları için mücadele kararı aldı

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nde çalışıp maaşları ödenmediği için işten ayrılmak zorunda bırakılan işçiler, haklarını alabilmek amacıyla Patronların Ensesindeyiz temsilcisi ve avukatları ile bir araya gelerek bir komite kurdu.

Kısa bir süre önce Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan, çoğunluğu hemşirelerden oluşan sağlık emekçilerinin 15 gün ile 6-7 ay arasında ücret alacakları bulunuyor. Özel Ege Şehir hastanesi patronunun, farklı mesleklerden emekçileri işe alıp, bir süre çalıştırıp, maaşlarını ödemediği; maaşlarının ödenmesini isteyen emekçilere ise şirketin ödeme gücü bulunmadığını söylediği, ücretini alamadığı için işten ayrılmak zorunda kalan işçilerin yerine yeni işçilerin işe alındığı, bu şekilde sayısız emekçiyi kandırmaya çalışıp maaş vermeksizin çalıştırdığı ortaya çıktı.

Sigortada usulsüzlük, mobbing, işçi düşmanlığı

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, çok sayıda emekçiyi maaş vermeksizin çalıştırmaya kalkan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin, işe aldığı emekçilerin sigortasında usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Patronların Ensesindeyiz avukatlarının incelediği belgelere göre bazı işçilerin sigorta kaydının geç başlatıldığı veya usulsüz olarak eksik prim günü gösterildiği, gerçeğe aykırı şekilde sigorta giriş çıkışı yapıldığı, SGK’ya bildirilen iş tanımlarının yanlış beyan edildiği görüldü.

Diğer yandan çeşitli sebeplerle haklarını dile getiren emekçilere mobbing yapıldığı, yöneticilerin bu taleplere hakaretlerle yanıt verdiği örneklerin de yaşandığı bildirildi.

Hemşirelere su yok, molalar mesai saatinden kesiliyor

Hastanede ağır koşullarda çalıştırılan hemşirelere, iş tanımının dışında işler yaptırıldı, bulaşıklar yıkatılmak istendi, çok ağır iş yükü yükletildi. Hemşirelere mesai içerisinde içebilecekleri içme suyu dahi verilmedi. Bununla birlikte, emekçilerin molalarının da mesai saatlerinden kesildiği ifade edildi.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir dönem danışmanlığı yapan patron Arif Barata ise hakkında 47 suç kaydı bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Emekçiler için bilanço ağır

Hastanenin bu şekilde ücret vermeksizin çalıştırdığı ve sigortasında usulsüzlük yaptığı işçi sayısı ise belirsiz. PE’ye ulaşan ve bir mücadele komitesi kuran işçilerin bildirdiğine göre çok sayıda ve farklı mesleklerden işçiler, alacaklarını şirkette bırakıp işten ayrılmak zorunda kaldı. Hastane ise emekçilere maaşlarını ödememeyi âdeta rutin bir uygulama haline getirdi.

Özel Ege Şehir İşçileri komitesinden çağrı

Kendisini yalnız hissettiği için ücret alacaklarını bırakıp gitmek zorunda kalan işçilere ise komiteleşen Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri, "Hastaneyi mafyöz yöntemlerle yöneten Özel Ege Şehir Hastanesi patronu Arif Barata’nın artık bir rutine dönüştürdüğü bu işçi düşmanı uygulamaların yanına kâr kalmasını istemiyoruz. Hakları verilmeyen tüm mesai arkadaşlarımızı birlik olmaya, Patronların Ensesindeyiz ile mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" dedi.