İnşaatta ölü bulunan kız çocuğu bakanlık korumasındaymış!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün bir inşaatta ölü bulunan 17 yaşındaki kız çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta 2021'den beri "koruma ve bakım altında" olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık yazılı bir açıklama yaparak kız çocuğunun 23 Ağustos'ta kuruluştan izinli olarak ayrıldığını, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmediğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan '17 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulundu' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Haberlere konu olan Y.C.İ, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ait bir kuruluşta koruma ve bakım altında tutulmuştur.

23 Ağustos 2023 tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.İ, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur.

Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.İ. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir.

Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."