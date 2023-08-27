Yetiştirme yurdunda kalan kız çocuğu hastaneye götürülürken 'ambulanstan atlayarak' öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM yolu geçişinde; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 15 yaşındaki İlayda Turhan, hastaneye nakledilirken seyir halindeki ambulanstan "atlayarak" hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Kocaeli’nde ailevi sorunları nedeniyle Sakarya’da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen İlayda Turhan, bir klinikte tedavi görmesi amacıyla ambulansla İstanbul’a götürüldü. Kliniğin kabul etmemesi üzerine Turhan, 54 AH 950 plakalı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıktı.

Ambulans Hereke Koyu Viyadüğü üzerinden geçtiği sırada bir anda sedyeden kalktığı belirtilen Turhan'ın, seyir halindeki ambulansın arka kapısını açarak kendini yola attığı kaydedildi.

Turhan'ın yanındaki yurt görevlisinin bağırması üzerine ambulans sürücüsü aracı durdururken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, Turhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Turhan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 1 şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Cenazenin yoldan kaldırılması ve incelemelerin ardından kapalı şerit trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yurt görevlisi ve 2 sağlık personeli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.