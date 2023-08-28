Ağrı’da su yok: Yurttaşlar at, eşek ve katırlarla evlerine su taşımak zorunda

Yaşanan su krizi geciken çözümler sebebiyle giderek büyüyor. Ağrı’da Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerine bağlı birçok köyde su sorunu hâlâ çözülmedi.

Seslerini duyurmak için tüm yolları deneyen yurttaşlar; at, eşek ve katırlarla yerleşim alanlarından uzak kaynaklardan evlerine su taşımak zorunda. Hayvan sulamasında ve temizlikte kullandıkları suyun yanı sıra kendileri için dahi içme suyu bulamayan köylüler, çözüm bekliyor.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe Köyü Muhtarı Meryem Önkür, Yalınsaz Köyü Muhtarı Mehmet Karaman, Seslitaş köyü Muhtarı Abdulbaki Günek ile Subeşiği Köyü Muhtarı Fevzi Seferoğlu bir araya gelerek Balık Gölü’ndeki kaynağı da kontrol ettiklerini ama suyun kuruduğunu gördüklerini anlattı. Yetkililere seslenen muhtarlar, “Gerçekten yaşanılacak halde değil köylerimiz. Susuzluktan perişan olduk. Sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyü ile Tutak ve Hamur ilçelerine bağlı bazı köylerinde de su sorunu yaşanıyor.

Soru önergesi verildi

Konuya ilişkin Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması üzerine Meclis’e soru önergesi sundu.

Aşağı Dumanlı köyü özelinde verilen önergede, 20 yıldır yaşanan su problemine ilişkin “köy halkında iktidar yanlısı olmadıkları sebebiyle cezalandırıldıkları kanaatine yol açmaktadır” değerlendirmesi de yer buldu.

8 sorunun olduğu önergede su ihtiyacının neden karşılanmadığı, atılan adımları, köyün politik tercihinin su kesikliğinde bir etken olup olmadığı ve son 20 yılda Ağrı’da susuz kalan köy sayısı soruldu.