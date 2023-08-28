Bakan Yerlikaya Arap medyasına seslendi: 'Konut karşılığı vatandaşlık devam ediyor'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Al Jazeera’ye konuştu ve ”Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı, gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde vatandaş oluyor” dedi.

Yerlikaya, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik ırkçılık yapıldığı iddialarına da, ''Hükümetin ırkçılık ve yabancı düşmanlığının topluma yayılmasına izin veremeyeceğini ve Türklerin tarihi, kültürü ve inançlarında ırkçılık ve nefret suçunun olmayacağı" yanıtını verdiği aktarıldı.

Türkiye'de yaşayan yabancıların konut ve vatandaşlık almasına ilişkin, "Özellikle Türkiye'deki Araplar bu sorunun cevabını bekliyor olacak. Bu da oturum ve gayrimenkul meselesidir. Hepsi birkaç ay süreyle askıya alındı. Birçoğu zorluklarla karşı karşıya. İşler normale dönecek mi, işler iyileşecek mi, iyileşebilir mi? Bu talepler dikkate alınacak mı? Yoksa işler belediye seçimleri sonrasına mı kalacak" sorusu üzerine Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'Arap kardeşlerimi ve dostlarımı istiyorum'

"Birkaç gün önce yabancı yatırımlara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararları imzaladım. Evrakları Cumhurbaşkanlığı'na gönderdim. Yatırımcılara vatandaşlık verilmesi söz konusu olduğunda, prosedürler halen daha önce duyurduğumuz şekilde ve gecikmeksizin aynıdır. Evrakları Cumhurbaşkanlığı'na teslim ediyoruz. Bundan sonra prosedürler kanunla takip edilir. Süreç olması gerektiği gibidir. Arap kardeşlerimi ve dostlarımı istiyorum."