Hafize Gaye Erkan'dan 'yol haritası' mesajı: Kararlı adımlarla uygulayacağız

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuyumculuk sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.
Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında ilk üç toplantıda politika faizi oranını bin 650 baz puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti.
PPK, karar metinlerinde ''parasal sıkılaştırma'' mesajlarına yer verildi.