Çin Devlet Başkanı Şi, Sincan'ı ziyaret etti: 'İslam'ı Çinlileştirme çalışmasını derinleştirmeliyiz'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye bir yılın ardından yeni bir ziyarette bulundu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, Şi, burada yerel hükümetin çalışmalarını incelemesinin ardından bölgedeki çalışmaların başarıya ulaştığına dair bir konuşma yaptı.

Şi, konuşmasında, toplumsal istikrarı sağlamanın her zaman öncelikli olduğunu ve kalkınmanın temin edilmesi için istikrardan faydalanmak gerektiğini dile getirdi.

Şi, "Toplumsal istikrar çalışmalarını ve hukukun üstünlüğünü normalleştirme çabalarını terörle ve ayrılıkçılıkla mücadelenin gelişimiyle birleştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şi, ayrıca "İslam'ın Çinlileştirilmesini daha derinden teşvik etmeli ve yasa dışı dini faaliyetleri daha etkili kontrol etmeliyiz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Şi, Sincan'ın son olarak Temmuz 2022'de ziyaret etmişti.