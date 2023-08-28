İsrail'le görüştü, açığa alındı: Libyalı bakan İstanbul'a mı getirildi?

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, geçen hafta İtalya'da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'la bir araya geldi. Görüşme, İsrail tarafından ''tarihi bir toplantı'' olarak duyuruldu.

İsrail'i tanımayan ve Tel Aviv'le diplomatik ilişkileri bulunmayan Libya, tartışma yaratan toplantının ardından görüşmenin resmi olmadığını belirtti ve bakan hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan yazılı açıklamada, Bakan Necla el-Menguş'un İsrail'in varlığını temsil eden herhangi bir tarafla herhangi bir toplantı yapmayı reddettiği belirtilerek "Bu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıdır. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik sabitlerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Eylemciler Dışişleri Bakanlığı kapısına dayandı

Bakan Necla el-Menguş’un açığa alınmasının ardından ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti aleyhine slogan atan eylemciler, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'tan Cohen'le görüşmesi nedeniyle hesap sorulmasını istedi.

Yerel medya, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerinde Dışişleri Bakanlığı önünde silah sesleri duyulduğunu aktardı.

'Bakan uçakla İstanbul'a götürüldü'

Gösteriler sürerken Libya'ya ait resmi bir uçağın Trablus'tan İstanbul'a yola çıktığı görüldü. Sabaha karşı 04.05'te İstanbul'a ulaşan jette tepkilerin odağındaki Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un bulunduğu öne sürüldü. Bakana İç Güvenlik Teşkilatı'nın yardım ettiği de iddia edildi.

Söz konusu uçağın, bundan bir hafta önce Trablus ve Antalya arasında karşılıklı sefer gerçekleştirmiş olması da dikkat çekti.