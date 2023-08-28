Libya Dışişleri Bakanı, İsrail Dışişleri Bakanı'yla görüştüğü için açığa alındı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma’da Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedildi.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, görüşmeye ilişkin, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile yapılan tarihi görüşme, İsrail ile Libya arasındaki ilişkide ilk adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın büyüklüğü ve stratejik konumunun, ikili ilişkiler bakımından İsrail için "muazzam bir önem ve potansiyel kazandıracağını" söyleyen Cohen, "normalleşme" amacıyla yeni ülkelerle çalıştıklarını belirtti.

Açığa alındı

Olayın ardından, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alarak hakkında soruşturma başlattı.

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Bakanlıktan açıklama

Libya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesinin resmi olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığının, başta Filistin sorunu olmak üzere, Arap ve İslam ülkelerinin meselelerine yönelik ulusal sabitlere tam bağlılığını teyit ettiği ve Filistin'in ebedi başkenti olarak Kudüs'e bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

"Bu, kesin ve geri dönülemez bir kararlılıktır" denilen açıklamada, "Bu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıdır. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik sabitlerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Necla el-Menguş'un İsrail'in varlığını temsil eden herhangi bir tarafla herhangi bir toplantı yapmayı reddettiği ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yaklaşımı doğrultusunda hala kararlı olduğunun teyit edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, İbrani ve uluslararası basının aktardığı gibi olaya toplantı ve görüşme niteliği verme girişimlerini kategorik olarak reddediyor.

Dışişleri Bakanlığı, siyonist oluşumla normalleşmeyi tamamen ve kesin olarak reddettiğini bir kez daha vurgular ve Filistin davasına ve kardeş Filistin halkına karşı tutumunun sağlam olduğunu bir kez daha teyit eder."