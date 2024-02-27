Güne soL'dan bakın: 27 Şubat 2024

MESEM’de çocuk ölümleri: Şimdi de sorumluluğu öğretmenlere yıkmak istiyorlar

Mesleki eğitim adı altında işletmelerde çalıştırılan çocukların iş cinayetlerinde ardı ardına ölümlerinin ardından iş güvenliği sorumluluğu öğretmenlere yüklenmeye çalışılıyor. Öğretmenlerse tepkili.

Babası bir yıl boyunca enkaz başında beklemişti: Cansız bedenine yeni ulaşıldı

Depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ancak hâlâ cansız bedenlere rastlanıyor. Hatay'daki bir enkazda bir baba, bir yıl boyunca her gün enkaza gitti. Sonunda enkazdan cansız beden çıkarıldı.

İKAF: Gençlere kariyer vaadi, işçilere sömürü garantisi

İKAF bu yıl Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenecek. Fuar, gençler üzerinde kültürel hegemonya kurma arayışının parçası. Fuarın sponsoru olan şirketlerin kendi sicilleriyse hiç parlak değil.

Gebze'de metal işçisi TKP'li aday iş arkadaşlarına seslendi: Üretiyoruz, kenti de yönetiriz

Metal işçisi arkadaşlarından destek isteyen TKP'nin Gebze Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kılıç, "Ya sömürenlerle birlikte olacağız ya sömürüye karşı çıkanlarla birlikte olacağız. Mesele bu" dedi.

TKP Kadıköy adayı Maçoğlu: 'Burjuva siyasetini rahatsız ediyoruz'

TKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'e ilişkin programını anlattı ve "İktidarından burjuva siyaseti içerisindeki muhalefete kadar bir sürü kişiyi rahatsız ediyoruz" dedi.

TKP'nin İBB adayı Orhan Gökdemir mal varlığını açıkladı: Toplam 15 saniye sürdü

Komünistlerin İstanbul adayı, gazeteci-yazar Orhan Gökdemir, Canan Kaya'nın yayınında mal varlığını açıkladı. Gökdemir, "Liste çok uzun" dedi, 15 saniyede açıkladı.

PSL'nin ABD Başkan ve Başkan Yardımcısı adayları soL'a konuştu

Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin (PSL) ABD Başkan ve Başkan Yardımcısı adayları, PSL'nin başkanlık seçimlerine katılma kararı ve ABD'de işçi mücadelesindeki hareketlenmeler hakkında soL'a konuştu.

Özbek'in Koç'a göndermesinin anlamı: İşte Google'a ananas yazınca çıkan soL haberi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "ananas" göndermesi yaptı.

Bakan yardımcısı istedi, Falyalı haberleri engellendi: Tam 243 habere yasak!

Daha önce Halil Falyalı ile ortaklık ilişkileri için "bina satışı söz konusu" diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, konuyla ilgili 243 içeriğe erişim engeli kararı aldırdı.