Gebze'de metal işçisi TKP'li aday iş arkadaşlarına seslendi: Üretiyoruz, kenti de yönetiriz

Gebze'nin en önemli metal fabrikalarından Sarkuysan'da Birleşik Metal-İş sendikasının işyeri baş temsilcisi olan TKP'nin Gebze Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kılıç, BMİS 1 no'lu Şubesi Şubat ayı Temsilciler Kurulu toplantısında adaylığını ilan etti.

Toplantıda bir konuşma yapan ve "Mücadele arkadaşlarımın desteğini aldım. Hepsine teşekkür ederim. Fabrikalarda üretimi yapan bizler, kentleri de yönetiriz" diyen 26 yıllık metal işçisi Kılıç, "Bir ülkede eğer emekçiler varsa o ülkenin her şeyine emekçiler, işçiler talip olmalı" ifadelerini kullandı.

'Ya sömürenlerle ya sömürüye karşı çıkanlarla birlikte olacağız'

Kılıç şöyle konuştu:

"Ben gerçekten belediye başkan adayıyım. 26 yıldır metal işçisiyim ve bu ülkenin ağır sanayisi olan bir fabrikada çalışmaktayım. Arkadaşlarım da, şube başkanı da aynı fabrikadanız. Bilirler çalışma koşullarımızı. Bir ülkede eğer emekçiler varsa o ülkenin her şeyine emekçiler, işçiler talip olmalı. Yani "Bunlar işçidir beceremez" politikalarını reddediyoruz. Biz işçiler her şeyi üretiyoruz. Etrafınıza bakın her şeyi yaratan, üreten işçi sınıfıdır, sizlersiniz. İşçilerin gerekli aklı da var, birikimi de var, bilimi de var. Arkasında duracak sınıf partileri de var. O yüzden biz işçiler bu sermaye düzeninden her şeyi istemeliyiz. Genel seçimlerde de yerel seçimlerde de aday olmalıyız ve işçi sınıfından yana olan herkesin yanında durmalıyız. İşçiler bu ülkeyi sermayeden, sermayenin partilerinden, düzen partilerinden daha iyi yönetecek. En önemlisi de işçi sınıfının vicdanı vardır. Vicdan sahibidir. İşçi sınıfı vicdanıyla iş yapar. Çünkü dünyanın en değerli şeyini alınterini döküyor. Emeğini satıyor. Ya sömürenlerle birlikte olacağız ya sömürüye karşı çıkanlarla birlikte olacağız. Mesele bu."