TKP'nin İBB adayı Orhan Gökdemir mal varlığını açıkladı: Toplam 15 saniye sürdü

31 Mart yerel seçimleri için adaylık başvurularının tamamlanmasının ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını duyurdu. Aday, gazeteci-yazar Orhan Gökdemir olduğunu duyurmuştu.

Gazeteci Canan Kaya'nın Youtube programına konuk olan Orhan Gökdemir, canlı yayında mal varlığını açıkladı. Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı olan Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklaması üzerine yaptığı çağrıyı hatırlattı. Çağrıya karşılık verdiğini söyleyen Gökdemir, "İzleyicelerin epey vaktini alacak çünkü liste uzun" dedi ve tek tek sıraladı.

15 saniye içerisinde açıkladığı mal varlığı şöyle:

“Öncelikle 13 bin 390 lira 20 kuruş emekli maaşım var. Şu anda oturduğumuz ev var, eşimin üzerine. 1994 yılında TOKİ’den 10 yıllık taksitle almıştık. O zamanlar gazeteci maaşıyla ev alabiliyorduk. Bir de yine eşime ait 2011 model bir otomobilimiz var. Onu da satmayı düşünüyoruz artık hakikaten lüks haline geldi. Bu kadar.”

Gökdemir adaylığının açıklandığı basın toplantısında “İstanbul’da aday olan iki müteahhitin de kazanması, bu kentin yoksullarının kaybetmesi anlamına gelecek” demişti.