Bakan yardımcısı istedi, Falyalı haberleri engellendi: Tam 243 habere yasak!

Ülkücü mafya Sedat Peker'in videolarıyla gündem olan ve adı uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, kara para aklama, şantaj arşiviyle anılan Kıbrıslı patron Halil Falyalı, tahliye edilmesinin üzerinden iki ay geçmeden 8 Şubat 2022'de Girne'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Falyalı, Mehmet Ağar ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile kokain ticaretinin merkezinde olmakla suçlanıyordu. Peker yayınladığı videolarda Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek iki ülke arasındaki uyuşturucu rotasını görüştüğünü öne sürmüş, Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu ve Falyalı'nın "uyuşturucu para trafiğini yönettiğini" iddia etmişti. Ayrıca Falyalı’nın elinde siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin bulunduğunu söylemişti.

Falyalı'nın 'ünlüler' arşivi

Falyalı'nın hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından siyasiler ve ünlülerle yakın olduğuna ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Çok sayıda "ünlüyle" bağlantılı olduğu, birlikte yemek yediği, balığa çıktığı, fotoğraflar çekildiği görüldü.

O isimler arasında Oktay Kaynarca, Saffet Sancaklı, Yavuz Bingöl, faşist katil Haluk Kırcı da bulunuyordu. Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da çekilen onlarca karesi var.

Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla ortak şirket iddiaları

Falyalı'nın ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'deki bürokratlarla da dirsek temasında olduğu anlaşılmıştı. Kıbrıs’ta bir belediyenin düzenlediği 23 Nisan etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Halil Falyalı’ya ait Les Ambassadeurs Otel’in aynı organizasyona sponsor olduğu ortaya çıkmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in ise Falyalı ile şirket ortağı olduğunu ortaya koyan belgeler olduğu iddia edilmişti. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, şirketin kurulduğu tarihte Halil Falyalı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyordu.

Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan belgeye göre 22 Aralık 2020’de Northern Assocıates Tradıng Limited (Kuzey Ortakları Şirketi) isimli bir şirket kuruldu. Şirketin 3 ortağından biri uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlu Yasin Ekrem Serim, diğeri Maksut Serim’in bir şirkette yönetici olan oğlu Halil İbrahim Serim ve üçüncü ortak ise Halil Falyalı idi. Şirketin sermayesi 11 milyon 25 bin TL iken, evraklarda Serim kardeşlerin hisse oranı yüzde 10 olarak yer aldı. Şirketin sözleşmesinde ise arazi satışından, inşaata, makine ithal ve ihraç etmek, her türlü restoran, bar, gece kulübü, diskotek çalıştırmaya pek çok şey yer alıyordu.

İnkar etmişti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı açıklamada Halil Falyalı ile yaptığı anlaşmanın ortaklık değil, "bina satışı" olduğunu öne sürmüştü. Serim, komisyonda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İddiaları avukatım aracılığıyla yargıya taşıdım. Bahse konu hususla ilgili bir ortaklık söz konusu değildir. Bir bina satışı söz konusudur. Bununla ilgili de gerekli belgeleri avukatım aracılığıyla mahkemeye ileteceğiz, yargıda takibini yapacağız."

Haberlere erişim engeli getirtti

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in şikayetiyle, aralarında soL'un haberlerinin de bulunduğu 243 adresteki içeriğe erişim engeli getirildi.

Kararı veren mahkeme Serim'in Falyalı ile ortaklığının anılmasının, bakan yardımcısının "kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğuna" karar verdi.

Hakim Yasin Karaca'nın imzasıyla onlarca site ve platformda yer alan para ilişkisi silinmek isteniyor.