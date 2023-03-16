Bakan yardımcısı Serim, Halil Falyalı ile ortaklığını inkâr etti

TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında, öldürülen Kıbrıslı patron ve mafya lideri Halil Falyalı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim hakkındaki ortaklık iddiaları gündeme geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Palau, Burkina Faso, Gine, Namibya ve Maldivler ile varılan uluslararası anlaşmalar Dışişleri Komisyonu’nda onaylandı. Milletvekillerini bilgilendirmek için komisyona katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’e, Halil Falyalı ile ortaklık iddiaları soruldu.

BirGün'ün haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, konunun yargıya taşındığını bildirdi.

Ortaklık değilmiş!

CHP’li Yunus Emre, uluslararası anlaşmalar hakkında bilgi veren Serim’e, Falyalı iddialarını yöneltti. Emre, “Bir takım basın kuruluşlarında şahsınızla ilgili bir haber yer aldı. Bu haberde yeraltı dünyası mensubu olduğu iddia edilen ve daha önce öldürülmüş bir şahıs Halil Falyalı’yla şahsınızın ve kardeşinizin bir şirket ortaklığı ve yüzde 10 hissenizin bulunduğu iddiası yer aldı” dedi ve bunların doğru olup olmadığını sordu.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Falyalı ile arasındaki anlaşmanın "ortaklık değil satış anlaşması" olduğunu iddia etti. Serim, komisyonda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Sualinizle içerikli olan iddiaları avukatım aracılığıyla yargıya taşıdım. Bahse konu hususla ilgili bir ortaklık söz konusu değildir. Bir bina satışı söz konusudur. Bununla ilgili de gerekli belgeleri avukatım aracılığıyla mahkemeye ileteceğiz, yargıda takibini yapacağız sayın vekilim.”



Serim açıklamalarını yetersiz bulan CHP’li Emre, yeniden açıklama talebinde bulundu. Emre’yi geri çeviren Serim, “Başta söylediğim gibi, yargı süreci başladığı için daha fazla konuşmayı tercih etmiyorum” dedi.