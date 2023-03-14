Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisinin belgesi ortaya çıktı

Adı uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kara para aklama, şantaj arşiviyle anılan ve bir yıl önce öldürülen Kıbrıslı patron Halil Falyalı’nın Türkiye’de dikkat çeken ilişkileri ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar, uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlunun Falyalı ile şirket ortağı olduğunu ortaya koyan belgelere ulaştı. Şirketin kurulduğu tarihte Halil Falyalı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyordu.

Falyalı, 100 milyar TL’lik yasa dışı bahis pazarını elinde tutan bir isimdi. Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Falyalı, ABD tarafından da kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranıyordu. Falyalı ismi Türkiye’nin gündemine ise organize suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in videolarındaki ifşalarla oturdu. Peker yayınladığı videolarda Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek iki ülke arasındaki uyuşturucu rotasını görüştüğünü öne sürerek, Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu ve Falyalı'nın "uyuşturucu para trafiğini yönettiğini" iddia etti. Ayrıca Falyalı’nın elinde siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin bulunduğunu iddia ediyordu.

Falyalı 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından Halktv.com.tr’nin ortaya çıkardığı belge “Bürokrasi yer altı dünyasının kara parasından nemalandı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Belgeye göre 22 Aralık 2020’de Northern Assocıates Tradıng Limited (Kuzey Ortakları Şirketi) isimli bir şirket kuruldu. Şirketin 3 ortağı var. Biri uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlu Yasin Ekrem Serim, diğeri Maksut Serim’in bir şirkette yönetici olan oğlu Halil İbrahim Serim ve üçüncü ortak ise mafya lideri Halil Falyalı. Şirketin sermayesi 11 milyon 25 bin TL iken, Serim kardeşlerin hisse oranı yüzde 10 olarak yer alıyor evraklarda. Şirketin sözleşmesinde ise yok yok. Arazi satışından, inşaata, makine ithal ve ihraç etmek, her türlü restoran, bar, gece kulübü, diskotek çalıştırmaya… liste uzadıkça uzuyor.