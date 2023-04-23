'Falyalı ailesi ve bakanlık aynı projeye sponsor oldu' iddiası

Kıbrıs’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlik düzenlemek isteyen belediyeye öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın oteli ve Kültür Bakanlığı’na bağlı TİKA’nın sponsor olduğu iddia edildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar’ın haberine göre, geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı Kıbrıs’ta bulunan Lesland Eğlence Merkezi’nin Kurucu ortağıydı.

Kıbrıs’ın Çatalköy Esentepe Belediyesi ise bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “Çatalköy –Esentepe Belediyesi Lesland 1.Çocuk Şenliğini" düzenleyeceğini duyurdu. Ancak şenliğin reklamlarında yer alan sponsorlar dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Halil Falyalı’ya ait Les Ambassadeurs Otel’in aynı organizasyona sponsor olduğu ortaya çıktı.