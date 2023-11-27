Güne soL'dan bakın: 27 Kasım 2023

İsrail'in 'Deri Bankası': Filistinlilerin cesetleri organ ticareti için yağmalanıyor

"Dünyanın en büyük deri bankası" İsrail'de. Raporlar, İsrail'in 25 yıldan uzun süredir Filistinlileri öldürüp, cesetlerini de organ ticareti için yağmaladığına işaret ediyor.

Sertaç Kayar Time listesine giren fotoğrafını anlattı

6 Şubat depreminde Diyarbakır'da Arin'in kurtarılma anı, Time Dergisi tarafından 2023'ün en iyi 100 fotoğrafından biri olarak seçildi. Fotoğrafı çeken Sertaç Kayar o anları soL'a anlattı.

Gebze'nin 5 senelik çilesi: Bitmeyen metro inşaatı

AKP'nin 2018'deki seçim vaadi olan metro inşaatı, bitmek bilmeyen çileye dönüştü. 5 yıldır devam eden inşaat, Gebzeli yurttaşların tepkisine neden olurken, seçimlerde konulan duraklar kaldırıldı.

AVM tipi hastanecilik: Şehir Hastaneleri

“Şehir hastanelerinin gerçek öyküsü” dosyası hazırlayan Patronların Ensesindeyiz, dosyayla ilgili farklı şehir hastanelerinde görev yapan hekimlerle konuştu.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

Orhun Haber isimli sosyal medya hesabını yönettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklandı.

soL TV | Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yola çıktı

soL TV, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) dün gerçekleştirilen ilk kitlesel hazırlık toplantısına dair "Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yola Çıktı" başlıklı haberini yayınladı.

Gazze'de ateşkes 2 gün uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki dört günlük geçici insani ateşkesin iki gün daha uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin açıklama

Asgari ücret, memur ve emekli zammına dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz” dedi.

Direnişi sürdüren Agrobay işçileri gözaltına alındı

Agrobay Seracılık’ta sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan 5 kadın işçi, çatıya çıkarak eylem gerçekleştirdi. Polis işçileri gözaltına aldı.

Gazze'deki Taylandlı esirler: Yandaş medya 'MİT aracı oldu' dedi, Guardian Taylandlı örgüte işaret etti

Yandaş medya, Gazze'deki Taylandlı esirlerin MİT' aracılığıyla serbest bırakıldığını iddia ederken, İngiliz gazete esirlerin salıverilmesi için Taylandlı bir örgütün Hamas'la görüştüğünü söyledi.