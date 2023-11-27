Gazze'de ateşkes 2 gün uzatıldı

Gazze Şeridi'ndeki 4 günlük ateşkes ve rehine takası anlaşması, son gününde 2 gün daha uzatıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al Ansari, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Katar devleti, devam eden arabuluculuğun bir parçası olarak, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın iki gün daha uzatılması için anlaşmaya varıldığını duyurur" ifadelerine yer verdi.