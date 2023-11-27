Gazze'deki Taylandlı esirler: Yandaş medya 'MİT aracı oldu' dedi, Guardian Taylandlı örgüte işaret etti

Gazze'deki çatışmaların ardından İsrail'le Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında yapılan esir takasları devam ediyor.

Hamas'ın, anlaşmanın yürürlüğe girdiği günden bu yana toplam 17 Taylandlıyı serbest bıraktığı kaydedildi.

Yandaş medyada yer alan haberlerde, Türkiye'nin taraflar arasındaki esir takasında aktif rol aldığı iddia edildi.

Taylandlı esirlerin serbest bırakılmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın'a verdiği talimatın olduğunun öne sürüldüğü haberlerde, bu kapsamda yürütülen girişimler sonucunda Gazze'deki Taylandlı rehinelerin serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Guardian: Esirler Taylandlı Müslüman örgütün Hamas'la görüşmesi sonucu serbest kaldı

İngiliz The Guardian gazetesindeyse, Gazze'deki Taylandlıların serbest bırakılması konusunda Taylandlı bir Müslüman örgütün Hamas'la doğrudan görüştüğü, esirlerin bu görüşmelerin ardından serbest bırakıldığı söylendi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı da, esirlerin serbest bırakılmasında kendi girişimlerinin etkili olduğunu iddia etmişti.