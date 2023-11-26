Esir takasında 3. gün: Hamas 14'ü İsrailli 17 rehineyi serbest bıraktı

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi" ifadesine yer verildi.

Haaretz'in haberine göre serbest bırakılan 14 İsrail vatandaşından biri aynı zamanda Rusya vatandaşı. Yabancı uyruklu esirlerin 3'ünün de Tayland vatandaşı olduğu belirtildi.

Anlaşma uyarınca İsrail hapishanelerinden bugün 39 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.