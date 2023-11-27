soL TV | Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yola çıktı

Laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıkan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), ilk kitlesel hazırlık toplantısını dün gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu yakası temsilcilerinin de seçildiği toplantı, Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenledi.

THTM’nin Türkiye’nin dört bir yanında seçilecek temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısı 7 Ocak'ta Ankara’da yapılacak.

soL TV, dün gerçekleştirilen toplantıya dair "Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yola Çıktı" başlıklı haberini yayınladı.