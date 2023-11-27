Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin açıklama

Asgari ücret görüşmeleri kapsamında ilk toplantının yapılacağı tarih belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerin asgari ücret ve emekli maaşları hakkındaki sorularını yanıtladı.

Asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu. Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim.”

Emekli zammı

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik zamma ilişkin EYT’ye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil. EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha EYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz. Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.”

Kamu emekçilerine zam

Yılmaz’ın kamu emekçilerinin zamlarına ilişkin açıklaması ise şöyle:

“Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.”