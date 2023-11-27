Gebze'nin 5 senelik çilesi: Bitmeyen metro inşaatı

Kocaeli Gebze’de 5 sene önce başlanan metro inşaatı hala devam ediyor. 2018’de başlayan metro inşaatı seçim vaadi olarak duyurulmuştu. 24 Haziran 2018’de yapılan seçimler öncesinde durak noktalarına tabelalar konulmuş, seçim sonrasındaysa kaldırılmıştı.

2022’de AKP Gebze İlçe Başkanlığı yerel yönetimler toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükaakın “2023’ün başında metro hattının bir kısmı işletmeye alınacak” demişti. Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ysa, katıldığı bir programda Gebze metrosunun test sürüşlerine 2023 seçimlerinden önce başlanacağını duyurmuştu.

2018’de başlayan metro inşaatı seçim vaadi olarak duyurulmuştu. 24 Haziran 2018’de yapılan seçimler öncesinde durak noktalarına tabelalar konulmuş, seçim sonrasındaysa kaldırılmıştı.

'Bırakın test sürüşü yapmayı, daha raylar döşenmemiş'

Yıllardır Gebze’de yaşamını sürdüren yurttaşlarımızdan olan Burak Topaloğlu, bitmeyen metro inşaatını soL’a anlattı:

“Çalışma 2018’de başladı. Duyduğumuza göre önce belediye yapmaya kalktı bu projeyi, sonra güçleri yetmeyince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Ama ne hız kazandı ne de bir şey değişti. Çilesini hala biz çekiyoruz. İnşaat bizi çok zor duruma sokuyor. Gebze’nin her yeri yıllardır inşaat içinde. Gebze zaten trafik sorunu olan bir kent, bu inşaatla beraber hem yaya hem araç trafiği iyice kitlendi. Ben inşaatın en görünür olduğu yerde, Gebze’nin çarşısında çalışıyordum. Oradaki işçilerle zaman zaman iş çıkışlarında denk geliyordum. Bir gün ayak üstü sohbet etmiştik. İşçilerin söylediğine göre bu inşaatın daha 3-4 yılı var. Bırakın test sürüşü yapmayı, yollar daha tam açılmamış ve raylar döşenmemiş. Umarız ki bir an önce biter de Gebze biraz olsun rahatlar.”

'Metronun acilen tamamlanması hayati bir önem taşıyor'

Uzun yıllar Gebze’de yaşadığını belirten ve şu an bir araştırma şirketinde çalışan, aynı zamanda sosyoloji öğrencisi olan Furkan ise bu durumu şöyle yorumluyor:

“Şehir içi ulaşımın en pahalı olduğu ilçelerden birisi de Gebze. Gebze-Darıca arasındaki minibüs hattı halihazırda yetersiz, kalabalık ve bakımsız. Siyasal iktidarın son 20 yıl içerisinde en önemli vaatleri hep ‘mega projeler’ olageldi. Gebze’yi ‘Küçük Türkiye’ olarak düşündüğümüzde inşaatın bu kadar uzaması kimseyi şaşırtmıyordur diye düşünüyorum. Aynı zamanda büyük bir plansızlık da söz konusuydu inşaat sürecinde. Ayrıca bu sürecin çevreye çok fazla rahatsızlık verdiğini görmemek mümkün değil. İnsanlar adeta evlerinin altında dinamit patlatıldığını belirtiyorlardı. Bu noktada metronun acilen tamamlanması hayati bir önem taşıyor.”

2018’den beri sürekli olarak açılışı ertelenen metro hattı için en son yorumu yapanlardan birisi de Marmaray Bölge Müdürü Murat Candan.

Kocaeli Fikir’den Gülşah Akyıldız’ın 10 Temmuz 2023’te yaptığı habere göre Gebze-Darıca Metro Hattı’na ilişkin proje detaylarını aktaran Marmaray Bölge Müdürü Murat Candan, metro hattının bitiş tarihine ilişkin açıklamasında “15 Eylül 2024 tarihinde yolcu taşımaya hazır hale gelecektir” dedi.