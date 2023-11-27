Direnişi sürdüren Agrobay işçileri gözaltına alındı

İzmir Dikili'de Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık’ta en az 40 işçi, sendikalaşma sürecine karşılık keyfi ve hukuksuz bir şekilde işten atılmıştı.

Hakları için 98 gündür direnen işçiler bugün bir eylem gerçekleştirdi.

5 kadın emekçi, Bergama kent meydanında bulunan bir binanın çatışına çıkarak hakları için taleplerde bulundu.

İşçiler “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” dedi. Eylem sonrası polis, olay yerine gelerek işçileri gözaltına aldı.

Tarım Sen sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeter artık yeter bir şey yapın! 98 gündür maaş ve tazminatları için direnen Agrobay işçilerinin bir kısmı Bergama meydanda bulunan bir binanın çatısına çıktı. Olay yerine geçiyoruz durumu aktaracağız. Yaşanabilecek tek bir olumsuzluğa tahammülümüz yok! İşçilerin saçının teline zarar gelirse bu dünyayı sorumluluk almayanlara dar ederiz. Yeter! Agrobay işçileri Bergama'da çatıda. Canına tak etmiş, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan kadın işçilerin hakkını verin!” ifadelerini kullandı.