Güne soL'dan bakın: 26 Kasım 2023

THTM yola çıktı: İstanbul Anadolu yakası temsilcilerini seçti

7 Ocak'ta Ankara'da toplanacak Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin temsilcilerinin seçileceği ilk toplantı bugün İstanbul Anadolu yakasında düzenlendi, Meclis'e 27 temsilci seçildi.

Mülksüzleştirme operasyonu başladı: İlk 'rezerv alan ilan etme' hamlesi Hatay'da

Bakanlığın olur kararıyla Hatay'ın Antakya ve Defne ilçesine bağlı yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı mahalleler, hasarlı ve hasarsız yapılarla birlikte rezerv yapı alanı ilan edildi.

Dersimli Dilan Yeşilgöz Hollanda'da Kürt emekçilerin oyunu alamadı

Dilan Yeşilgöz Hollanda'nın Başbakan adayı olarak tanındı. Dersimli. Türkiye'de ise 'Bizimki Başbakan olacak' paylaşımlarıyla tanıdık. Ama Hollanda'daki Kürt emekçiler aynı fikirde değil.

Katliamın ardından Netanyahu işgal altındaki Gazze'de

İsrail Başbakanı Netanyahu bugün 7 Ekim'den beri İsrail güçlerince 15 bine yakın kişinin katledildiği Gazze'ye gitti.

Fidel Castro Ankara’da anıldı: 'Devrim arayışımızın en büyük mirasçılarından'

Fidel aramızdan ayrılışının yedinci yılında José Martí Küba Dostluk Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Zeren Ertaş’ın ölümüne sebep olan asansörün emniyet düzeneği iptal edilmiş

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin bilirkişi raporunda asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firma asli kusurlu bulundu.

'Birbirimizden Yansır Suretimiz': Başrolünde sınıfın olduğu bir roman

2022 yılında yayımlanan ilk kitabı "Asfalya" ile okuyucuyu dün-bugün-yarın üzerinden İzmir öyküleriyle buluşturan, eski gazeteci ve soL editörü Volkan Algan, ara vermeden bu sefer çarpıcı bir ilk romanla karşımıza çıkıyor: Birbirimizden Yansır Suretimiz.

TKP Defne ilçe belediye başkan adayı Hasırcı: 'Yetkililere sesleniyoruz bu zulmün hesabını vereceksiniz'

TKP Defne ilçe belediye başkan adayı Hasırcı Çekmece Mahallesi'nde düzenlediği açıklamada depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen mahalle halkının yok sayıldığını söyledi.

Sierra Leone'de askeri kışlaya saldırı sonrası sokağa çıkma yasağı

Sierre Leone'nin başkenti Freetown'da sabah saatlerinden itibaren silahlı çatışmalar yaşanırken bir askeri kışlaya saldırı düzenlendiğini açıklayan hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Küba’dan ‘Filistin davası’nı öğrenmek

Küba’nın Filistin direnişine olan desteğinin arkasında güçlü bir enternasyonalist dayanışma geçmişi var.

Yargıtay Ümitcan Uygun’a verilen cezayı az buldu: Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, ‘cinayetin kasten işlendiğini’, sanık Uygun’un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Bir kentin kültürüne dokunmak: 'Kitapçı' belgeseli ve Tarsus

Nazlı Berivan Ak'ın yazıp yönettiği "Kitapçı" belgeseli Tarsus'ta kitapçılık yapan İsmail Kün'ün hayat hikayesini anlatıyor. Hikayeyi ve belgeseli yönetmen Berivan Ak ve İsmail Kün soL'a anlattı.