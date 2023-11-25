Güne soL'dan bakın: 25 Kasım 2023

Kadınlar şiddete ve cinayetlere karşı birçok ilde sokağa çıktı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar, ülke genelinde şiddete, cinayetlere ve eşitsizliğe karşı sokağa çıktı.

Konya'da TKP'lilere faşist saldırı 25 Kasım eylemini engelleyemedi

Konya TKP örgütünün 25 Kasım eylemi öncesinde yaptığı çalışmaya ülkücüler saldırdı.

26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın ölümünün ardından: 'İntihar diyerek üstünü kapatmalarına izin vermem'

Manisa’da komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin kaldığı polis lojmanında başından tabancayla vurularak ölen 26 yaşındaki Yeşim Akbaş‘ın annesi Aysun Akbaş, kızı için mücadelesini sürdürüyor.

Kemal Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye: Sağolun, bundan sonra yurttaşın hakkını savunmadan kime oy verdiklerini sorarız

Rahmi Koç'un "2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner" sözleri üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

Özel mezarını ziyaret etti: İzzetbegoviç'i gerçekten tanıdığınıza emin misiniz?

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek ziyaretinde İzzetbegoviç’in mezarını ziyaret etti. Peki, İzzetbegoviç aslında kim? soL hatırlatıyor.

Doğa Koleji'nin gerçek öyküsü: 'AKP olmasa bugün burada olmazdık'

2002 yılında kurulan ve şu an 96 kampüsü, on binlerce öğrencisi, binlerce çalışanıyla ülkenin en büyük zincir okullarından biri Doğa Koleji…

İSİG: Son 10 yılda en az 1349 kadın işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde ‘Kadın İş Cinayetleri Raporu’nu paylaştı. Buna göre son 10 yılda en az 1349 kadın işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Milli Eğitim'den insanlık dışı anma: Depremde ölen öğretmenler listesinde ücretliler ve özelde çalışanları saymadılar!

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü için yayınladığı videoda depremde kaybettiğimiz öğretmenleri anarken ücretli öğretmenleri ve özel okul öğretmenlerini unuttu.

Diyarbakır'da KYK yurdundaki yemekten sigara izmaritiyle paketi çıktı

Diyarbakır'da KYK'ya bağlı öğrenci yurdunda yemekten çıkan sigara izmariti ve sigara paketi öğrencilerin tepkilerine neden oldu. soL'a konuşan öğrenciler yurtta birçok sorun olduğunu ifade etti.

Boğaziçi rektörünün keyfi uygulamaları sürüyor: Vakfa siyasi tercihlere göre yeni atamalar

Kayyım rektöre karşı nöbetini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, BÜVAK'a siyasi tercihlerine göre tepeden inme yöntemlerle atanan mütevelli sayısının 163’e çıktığını kaydetti.

Bu yıl Fidel'in bu anlarını hatırlamalıyız

Yedi yıl oldu aramızdan ayrılalı... Kübalılar'ın efsanevi lideri Fidel Castro'nun yaşamı, satırlara yetmez. Ama bir noktasını bugün Türkiye'de yeniden düşünmeliyiz.

Kadın Dayanışma Komiteleri: 'Mağduriyetle değil, mücadeleyle varız'

"Bu ülkenin geleceğinde biz de varız. KDK’lar olarak sadece şiddeti, baskıyı değil bu memleketin her sorununu konuşuyoruz. En önemlisi nasıl bir ülke istediğimizi konuşuyoruz."