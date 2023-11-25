Diyarbakır'da KYK yurdundaki yemekten sigara izmaritiyle paketi çıktı

Diyarbakır'da KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdundaki yemekten çıkan sigara izmariti ve sigara paketi öğrencilerin tepkilerine neden oldu. Yemekte çıkan maddelere karşın yurt idarecilerinin konuyu ciddiye almadıkları iddia edilirken öğrenciler "Bu ilk değil benzer bir sürü sorun yaşıyoruz" diyor.

'Artık yurtta yemek yiyemiyoruz'

Diyarbakır'da KYK'ya bağlı İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu bu 2100 yatak kapasitesiyle en büyük kamu yurtlarından biri olarak tanıtılmış ve açılışı için bir dizi etkinlik yapılmıştı. Ancak öğrenciler büyük beklentilerle duyurulan öğrenci yurdu için beklentileri karşılamadığını belirtiyor.

Öğrencilerin geçtiğimiz gün yedikleri yemekte bir sigara paketi ve izmarit çıkmıştı. Konuya tepki gösteren öğrenciler sorunlara artık geçici değil kalıcı çözüm beklediklerini ifade ediyor.

soL'a konuşa yurt öğrencisi "Artık yurtta yemek dahi yiyemiyoruz. Sigara çıkıyor, hatta paketi de çıkıyor salatanın içinden. Sinirlendik biz de haliyle. Ama görevliler çok rahat. 'Olur böyle şeyler' diyene denk geldim ben. Sırıtıyorlar bir de. İnsan azıcık utanır gerçekten" diyor.

Öğrenciler artık yemekhanede yemek yiyemediklerini, olayın yaşandığı günü izleyen öğünlerde birçok öğrencinin yemek yemek yerine idare etmek zorunda kaldığını belirtiyor. soL'a konuşan Elif, "Yurdumuz Dicle Üniversitesi Kampüsü içinde yer alıyor. Burada öyle 'madem yurt yemeği kötü hadi dışarda yiyelim' diyeceğimiz çok bir seçeneğimiz de yok. Dışardan yemek söylemek ya da kampüsteki diğer seçenekleri değerlendirmek çok pahalı oluyor. Yurtta kalan birçok arkadaşım akşam yurtta yiyeceği öğünü atlıyor artık. Bisküvi, kraker falan alıp idare ediyoruz. İçimiz almıyor inanki" diye anlatıyor yurt yemekhanesi ile ilgili sorunları.

'Şantiyede kalıyoruz sanki'

Yurt binasının eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi adına erken açılış yapıldığını ifade eden öğrenciler hala birçok teknik eksikliğin olduğunu ve yurtta kalan öğrencilerin şantiye seslerinden zaman zaman ders çalışamadıklarını ifade ediyor.

Mizgin yurtta kalan öğrencilerinden. Ailesi Batman'da. Kendisi bu sene gelmiş Diyarbakır'a. Yurtta kalırken bir çok sorunla karşılaştığını ifade eden Mizgin, "Şimdi burada bir olay olsa diyecekleri bu kadar ihmal neden yaşandı. Çoğu zaman gümbür gümbür inşaat sesleri içinde ders çalışıyoruz. Teknik sistemin eksikleri var hataları var. Bazı güvenlik sistemlerinin kameraların çalışmadığından söz ediyorlar. Bir gün bir yere alçı çekiliyor diğer gün başka bir yerin fayansı düşüyor. Yani biz yurtta kalırken inşaatın eksiklerini tamamlamaya devam ediyorlar. Zaman zaman yorucu oluyor gerçekten. Biz kimi zaman yurttan çıkıp başka yerlere gidiyoruz ders çalışabilmek için" sözleriyle anlatıyor.

Öğrenciler yaşadıkları sorunlardan artık yorulduklarını ancak çözüm için hiçbir adımın atılmadığını belirtiyor. Seslerini duyurmak için sosyal medya paylaşımları yapan öğrenciler "Sanırım sorunlara alıştılar. Çok önemsemiyorlar. İçimizden birinin başına bir şey gelince de müdahale ediyorlar ama kimse niye böyle oldu diye sormuyor" diyor.