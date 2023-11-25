Kadınlar şiddete ve cinayetlere karşı birçok ilde sokağa çıktı

Türkiye genelinde kadınlar, bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karışı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bugün meydanlardaydı.

Kadınlar, şiddete, cinayetlere ve eşitsizliğe karşı birçok kentte sokaklara çıktı.

İstanbul'daki eyleme polis engeli

İstanbul'da kadınlar, 25 Kasım Kadın Platformu'nun çağrısıyla Mecidiyeköy meydanında toplandı.

Kadınların yürüyüşü, polis tarafından barikatlarla engellenmeye çalışılırken, kadınlar, ıslık, alkış ve sloganlarla polisin engellemesini protesto etti.

Polis engeline ilişkin açıklama yapan, 25 Kasım Platformu, "Tüm baskılara rağmen isyanımızla, coşkumuzla, mücadeleye olan inancımızla Mecidiyeköy'de buluştuk. Yürüyüşümüzü sonuna kadar götürmemizi engelleyenlere karşı tekrar haykırıyoruz; 25 Kasım yasaklanamaz, mücadelemiz engellenemez!" ifadelerini kullandı.

Filistin halkına destek sloganlarının da atıldığı eylemde kadınlar, alkışlar eşliğinde eylemi sonlandırdı.

Ankara'da polisin engelleme girişimine rağmen yürüyüş

Ankara’da Kolej Meydanı'nda buluşma çağrısı yapan kadınlar, polisin engelleme girişimlerine rağmen yürüyüş gerçekleştirdi.

Kolaj Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyen kadınlar, burada basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: sendika.org

Şırnak'ta polis saldırısı

Şırnak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haber göre, polis, MA muhabiri Zeynep Durgut ve Ömer Akın ile JINNEWS muhabiri Rozerin Gültekin ve çok sayıda kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan bazı kadınların isimleri şöyle: HDP'li Silopi Belediye Eşbaşkanı Adalet Fidan, HEDEP Şırnak İlçe Eşbaşkanı Elfesya Nas, aktivist Güler Tunç, DBP Cizre İlçe Eşbaşkanı Zilan Yaman, yerine kayyım atanan Şırnak Belediye Eşbaşkanı Songül Erden, HDP Şırnak İlçe Eşbaşkanı Evin Erden, HDP Silopi İlçe Eşbaşkanı Asuman Külter, Songül Küçük.

Dersim'de yürüyüş

Dersim'de bir araya gelen kadınlar, 25 Kasım kapsamında Sanat Sokağı’ndan Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Eylemde, “Kadınlar birlikte güçlü”, “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Nefrete inat yaşasın hayat”, “Kadına şiddet suçtur” ve "Gülistan Doku nerede?" sloganları atıldı.

Kadınlar, yürüyüşün ardından açıklama yaptı.

Hopa

Artvin'in Hopa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "Erkek şiddetine, gericiliğe, yoksulluğa, savaşa karşı sokaktayız" pankartı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Kadınlar ellerinde "AKP'den hesabı kadınlar soracak" ve "Şiddet, yoksulluk kaderimiz değil" yazılı dövizler taşıdı.

Gebze

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araya gelen Gebze Kadın Platformu üyeleri, "Karanlığa karşı dayanışma var" yazılı pankartla yürüdü.

Giresun

Giresun'da bir araya gelen kadınlar, "Filistinli kadınlar yalnız değildir" ve "Savaşa, şiddete yoksulluğa karşı barışı hayatlarımızı ve haklarımızı savunuyoruz" yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.