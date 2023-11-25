Kemal Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye: Sağolun, bundan sonra yurttaşın hakkını savunmadan kime oy verdiklerini sorarız

AKP iktidarı boyunca, başta özelleştirmeler olmak üzere çok sayıda peşkeş sayesinde servetine servet katan Koç Holding, Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir dizi röportajla imaj tazeleme derdine düştü. Koç'un kamu emekçilerinin fazla olduğunu söyleyen sözleri tartışmaya konu oldu.

Koç’un 3,5 milyon kamu emekçisinin boşa çalıştığını söylediği konuşmasına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın “Asalak senin sınıfındır” çıkışı yaptı. Youtube yayınları yapan Nevşin Mengü de tartışmaya dahil oldu. Mengü’nün “Sanki beş buçuk milyon kamu çalışanı sosyalist enternasyonel söyleyen pala bıyıklı işçi kardeşimiz” demesi üzerine Okuyan'dan Mengü'ye yanıt geldi.

Koç: 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner

28 Ekim'de yayımlanan röportajı bir ay sonra yeniden gündeme getiren de Koç'un ''nüfus fazlalığına'' kamu emekçileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden verdiği örnek oldu.

İşsizlik, enflasyon ve kamu hizmetlerindeki yetersizlikler gibi birçok soruna neden olarak yüksek nüfusu gösteren Rahmi Koç, 3,5 milyon kamu emekçisine aslında ihtiyaç olmadığını savundu. Koç, şöyle konuştu:

“Diyorlar ki, devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner.”

Kemal Okuyan: Asalak senin sınıfındır!

Rahmi Koç'un sözlerine yanıt Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi.

Koç'un sözlerinin kamuda çalışan milyonlarca kişiye “asalak” demekle eşdeğer olduğunun altını çizen Okuyan, ''Asalak senin sınıfındır. Bu ülke kapitalistleri sırtından atarsa asıl o zaman mükemmel döner'' dedi.

Mengü: Kardeş bu beş buçuk milyonun dört buçuk milyonu nargileci AK Partili

Nevin Mengü Youtube’da yaptığı yayında Okuyan’ın Koç’a verdiği tepkiye ilişkin “Kardeş bu beş buçuk milyonun dört buçuk milyonu nargileci AK Partili. ‘Hayır yedirmeyiz kamu çalışanlarını’, ulan dört buçuk milyonu AK Partili adamlar böyle bir sistem kurmuş yani” değerlendirmesini yaptı.

“Rahmi Koç’un açıklaması bu hafta çok gündem oldu. İşte diyorlar ki ‘Devlette beş buçuk milyon kişi çalışıyor, buna askerler dahil değil. Dolayısıyla iki milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle de rahatlıkla hallolur’. Buna tabii tepki gösterenler de oldu. Mesela TKP Genel Başkanı Kemal Okuyan tepki gösterdi. İşte sınıf kinimizle bir şeyler falan, anlıyorum Kemal Okuyan’ın dediğini de şunun için güldüm: Lan sanki beş buçuk milyon kamu çalışanı sosyalist enternasyonel söyleyen pala bıyıklı işçi kardeşimiz. Kardeş bu beş buçuk milyonun dört buçuk milyonu nargileci AK Partili. ‘Hayır yedirmeyiz kamu çalışanlarını’, ulan dört buçuk milyonu AK Partili adamlar böyle bir sistem kurmuş yani.”

Okuyan: Yurttaşlarımızın hakkını ve çıkarlarını savunmadan önce hangi partiye oy verdiklerini araştırır, sizden yardım alırız

Mengü’nün sözlerine yanıt veren Okuyan, sözlerine teşekkür ederek başladı.

Okuyan şunları söyledi:

“Sayın @nevsinmengu, aydınlattığınız için çok sağolun. Türkiye'nin en güçlü patronu Rahmi Koç'un "faydasız" ilan ettiği milyonlarca kişinin pala bıyıklı sosyalist değil AKP seçmeni olduğunu sayenizde öğrenmiş oldum. Biraz geç oldu ama bundan sonra günde on iki saat güvencesiz çalışıp açlıkla boğuşan, madende göçük altına kalan, depremde evi tepesine çöken yurttaşlarımızın hakkını ve çıkarlarını savunmadan önce hangi partiye oy verdiklerini araştırır, sizden yardım alırız. Siz de bu zor günlerde boş yere gülümsemezsiniz.”