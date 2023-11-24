soL TV | İslamcının İsrail ile imtihanı: Bir ileri iki geri

İHH’nın organize ettiği “Gazze’ye Özgürlük Hareketi”’nde İsrailli komandolar, gemideki 9 kişiyi öldürüyor, 60 kişiyi yaralıyor, gemiye de el koyuyor. Yıl 2010. O tarihten itibaren, İsrail ile ilişkileri iyi tutmaya çalışan AKP bu açık saldırıyı savuşturmanın yollarını arıyor.

Türkiye’ye İsrail tarafından açılan dava 20 milyon dolarlık tazminat karşılığında düşürülüyor. Davanın bu şekilde düşürülmesi en çok İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ı öfkelendiriyor. AKP’yi hedef alan zehir zemberek açıklamalar yapıyor.

Bu kez sahneye o dönemde başbakan olan Tayyip Erdoğan çıkıyor, İHH’yı kastederek “Giderken bana mı sordunuz?” diyor.

Bu dosyada İslamcı hareketin icat ettiği sözde yardım kuruluşu İHH’nın AKP öncesi ve sonrasındaki durumunu masaya yatırdık.