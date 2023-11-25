26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın ölümünün ardından: 'İntihar diyerek üstünü kapatmalarına izin vermem'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde 26 yaşında intihar ettiği öne sürülen ama ailesinin cinayet olduğuna neredeyse emin olduğu, pek çok şaibeyi barındıran Yeşim Akbaş’ın ölümünü annesi Aysun Akbaş ile konuşuyoruz.

Anne Akbaş, kızının ne kadar yaşama bağlı olduğunu anlatarak başlıyor söze. Yeşim 26 yaşında kendi işini kurmuş ve maddi zorluk çekmeyen bir kadın. Aynı zamanda hayvanlara duyduğu sevgi çok büyük. Sadece kendi kedileri değil, sokak hayvanları için de hep mücadele etmiş. Müziğe de ilgisi var, annesi nasıl güzel kanun çaldığını anlatıyor uzun uzun.

“Benim kızım o kadar neşeli, hayata bağlı bir kızdı ki, bir anda müzik açıp dans ederdik, dansımızı da kahkahalarımız keserdi”.

Kızının ardından mücadeleyi bir an olsun bırakmayan Aysun Akbaş, “Cezasını çekmeden ben de, kızım da rahat edemeyiz” diyor.

14 Nisan 2023 günü Yeşim’in ölüm haberini alıyor aile. Bundan tam 9 gün önce tanıştığı Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Doğancan Y. ile ailesini tanıştırmış Yeşim. Evleneceklerini söylemiş. Annesi anlatıyor: “Benim kızım giyeceği gelinliğin hayalini kuruyordu, yaşama çok bağlıydı. Silah almadı hayatında eline, silahtan çok korkardı. İntihar diyerek dosyayı kapatmak istiyorlar, izin vermem.”

Doğancan Y.’nin tanıştıklarında “kızınız bundan sonra bana emanet, başına hiçbir şey gelmeyecek” dediğini anlatan anne Akbaş ekliyor: “Benim kızımın başına hiçbir şey gelmiyordu zaten onunla tanışana dek.”

Daha önce basına yansıyan haberlerden görüyoruz ki soruşturma sırasında Doğancan Y.’nin boşandığı eski eşini defalarca darbedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı da biliniyor. Eski eş, yaşadıklarını 21 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği dilekçe ve geçen yıl 3 Mart'ta Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde anlatmış. Anne Akbaş da doğruluyor bu bilgiyi.

“Görev yaptığı ilçede çok sayıda olaya karıştığını, hatta tacizde bulunduğu için Demirci ilçesine sürüldüğünü duyduk. Buraya gelmesi doğru değil, görevden alınması gerekirdi” diye de ekliyor anne Akbaş.

Akbaş'ın, ölümünden yaklaşık 40 dakika önce gönderdiği son mesajda işletmesindeki lazer epilasyon cihazı için servis yetkilisine “Bekliyorum sizi Gürkan Bey” diye yazdığı daha önce ortaya çıkmıştı.

Şüpheli Doğancan Y. geceyi beraber geçirdiklerini söylüyor ama Yeşim’i sabah şüphelinin evine giderken görenler olduğunu da söylüyor anne.

Olay polis lojmanında oluyor, polis karakolunun üst katı yani.

Silah sesi duyduğunu söyleyen polis çıkmıyor o karakoldan. Esasen Yeşim’in vurulduğu odada iki boş kovan bulunmuş ama hiç mermi çekirdeği bulunamamış. Şüpheli, Yeşim’in intihar ettiği yönünde ifade vermiş.

Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Y.’nin serbest bırakılması kararına, olaydan 4 gün sonra, itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 19 Nisan'da tekrar gözaltına alınan Doğancan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dava süreci bundan sonra çok kritik. Aile peşini bırakmayacağının altını çiziyor.

Dosyayla ilgilenen avukat Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Barış Özbay. Durumu şu şekilde özetliyor:

“6-7 aydır soruşturma devam ediyor. Gizlilik kararı var dosyada. Esas meselenin burada olayın failinin üst rütbeli bir polis olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yeşim'in ölüm nedeninin tespitiyle ilgili adli tıp raporu bekleniyor hâlâ. Ağustos ayından beri bunu bekliyoruz. Bu sebeple de dosya hâlâ askıda.”

Anne şunları söylüyor: “Benim kızımın üstüne yağmur yağıyor şimdi, kendimi adadım bu işe…”