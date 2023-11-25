Milli Eğitim'den insanlık dışı anma: Depremde ölen öğretmenler listesinde ücretliler ve özelde çalışanları saymadılar!

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili videoda, Hatay'da depremde yaşamını kaybeden öğretmenler anılırken listede ücretli öğretmenlerin ve özel okul öğretmenlerin önemli bir çoğunluğunun yer almaması tepkiye yol açtı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım öğretmenler arasında tartışmaya yol açarken bir çok eğitimcinin yaşamını kaybeden meslektaşlarının adını listede görememesi tepkiye neden oldu. "Özel okul öğretmenleriyle ücretli öğretmenlerinin önemli bir kısmı hatta bir kaç istisna dışında neredeyse tamamı listede yok. Ayrımcılık bu" diyen öğretmenler sosyal medyadan tepki gösterdi.

'Hatay İl Milli Eğitim ölürken bile bizi ayrıştırıyor'

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hasan Tüysüz'ün deprem sonrasındaki icraatları Hatay'daki eğitim sendikaları, meslek örgütleri ve öğretmenler tarafından zaman zaman eleştirilere neden olmuş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Tepki gösterenlerden biri Mehmet Öğretmen. Mehmet Öğretmen Hatay'da yakalanmış depreme. Antakya'da. Kendisi ilk günlerini anlatırken acı ve öfke duyuyor hâlâ. Ailesini, yakınlarını ve bir çok meslektaşını yitirdiğini ifade ediyor.

Mehmet Öğretmen "Milli Eğitim bizi ölürken dahi ayrıştırmış. Oysa özel sektörde çalışırken yaşamını kaybeden bir sürü meslektaşımız var. Onlarca meslektaşımız görmezden gelinmiş. Siyaset yapmıyorum. Siyaseti seven de biri değilim ama yazıklar olsun. Kınıyorum bu durumu. 25 yıldır eğitimciyim. Birçok arkadaşımı kaybettim. Hepsinin mekanı cennet olsun. Üzüntüsünü yaşıyorum" diyor.

Aynı aileden kadrolu öğretmen anılırken özel okul öğretmeni eşi unutuldu

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün depremde yaşamını kaybedenler arasında sadece kadrolu öğretmenlere odaklandığı belirten Ayşe öğretmen soL'a verdiği mülakatında, "Aynı aileden kadrolu olan anılırken eşi özel okul öğretmeni olanı unutmuşlar. Mesela daha önce 'Hatay Depreminde Vefat Edenler' sayfasında paylaşılan bir eğitimciydi. Size ekran fotoğrafını göstereyim. Bakın burada Narlıca Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Gülistan Döngel Köybaşı Milli Eğitim'in andığı isimlerde yer alıyor. Ama eşi Defne Koleji coğrafya öğretmeni İnan Köybaşı'nın adı yer almıyor. Yani kötü niyetli olmayalım ama böyle onlarca örnek var. Hani bir iki örnek olsa tamam insanlık halidir. Olur öyle şeyler. Yorumlarına yazarsın paylaşımları geçersin. Minik bir hatırlatma yaparsın. Ama görüyoruz ki baya baya liste dışı bırakılmış arkadaşlarımız" diyor.

Hatay Depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerden Gülistan Döngel Köybaşı İl Milli Eğitim'in paylaşımında anılırken özel okul öğretmeni olan eşi İnan Köybaşı yaşamını kaybeden öğretmenler listesinde yer almadı.

'İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alınmalı'

Konuya dair soL'a konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı yaşanan duruma dair "İlçe Milli Eğitim müdürleri sürecin yönetilmesinde başarısız oldular. Vefat eden öğretmenlerin tespiti aylar geçmesine rağmen henüz yeni yapıldı. Hafif hasarlı okul binalarına müdahaleler geç yapıldı. Hatta hafif hasar olup müdahale edilmeyen okul binaları var. Bakanlığın İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerini görevden alması gerekir" diyor.

'Öğretmenleri öğretmen odasında ayrıştırdılar şimdi de yitirdiklerimizi ayrıştırıyorlar'

Yaşanan olaya dair soL'a görüş veren eğitimcilerden biri Eğitim-İş Sendikası Hatay 2. Nolu Şube'den Mustafa Günal. Mustafa Günal öğretmenlerin hem öğretmenler odasında hem de yaşamını yitirirken mezarda ayrımcılığa uğradıklarını belirtiyor. Günal "Anmada devlette çalışan kadrolu öğretmenlere yer verildi daha çok. Zaten öğretmenleri ve öğretmenler odalarını ayrıştıran siyasi iktidar ve bakanlık gibi Hatay İl Mili Eğitim Müdürlüğü de öğretmenler arasında ayrım yapmış, vefat listesine ücretli ve özel okul öğretmenlerini dahil etmemiştir. Ayrıca depremin üzerinden 9 ay geçmiş olmasına rağmen, vefat eden öğrenci sayısı da kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Buradan sormak gerekir; depremde vefat eden öğrenci sayısı tespit edilememiş midir? Yoksa özellikle mi açıklanmamaktadır?" diyor.

Öğretmenler Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz'den konuya dair bir açıklama beklerken yaşanan durumun özürle geçiştirelemeyecek bir konu olduğunu ve görevlilerin yaşanan onca şeyden sonra istifa etmeleri gerektiğini belirtiyor.