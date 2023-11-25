Bu yıl Fidel'in bu anlarını hatırlamalıyız

Bugün Başkumandan Fidel Castro Ruz'un ölümünün yedinci yıldönümü.

Küba Devrimi'nin büyük lideri, yirminci asra damga vurmuş en önemli kişilerden biri olarak tarihteki yerini aldı.

soL'da yıllar içerisinde Fidel'e dair çok yazdık, çok ürettik. Ne kadar yapsak da yetmezdi, çünkü satırlara sığmayacak bir miras bıraktı gerisinde.

Bu yıl, Fidel soL okurlarına seslensin istedik. Türkiye halkının bir kez daha hatırlamaya, "evet, yapılabiliyor" demeye ihtiyacı olan bir dakikalık bir Fidel esintisine yer verelim dedik.

Fidel yaptı. Kübalılar yaptı. Biz de yapacağız.