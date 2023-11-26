Dersimli Dilan Yeşilgöz Hollanda'da Kürt emekçilerin oyunu alamadı

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Hollanda’da Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi lideri. Kendisi bu koltuğa geçtiğimiz yaz Mark Rutte'nin istifa etmesiyle oturdu. Bu vesileyle de Hollanda'nın ilk kadın başbakanı oldu.

Bu hafta yapılan genel seçim öncesinde tüm anketler Dilan Yeşilgöz'ü birinci sırada gösteriyordu. Türkiye'de de "Dersimli, Kürt" ve kişinin meşrebine göre "bizim insanımız" ifadeleriyle anıldı. Ancak anketler yanıldı, yoksullaşan Hollanda halkı daha sağcı bir adayı tercih etti. Ya da başka bir ifadeyle "bizim Dersimli Dilan"ın sağcılığı yetmemiş olacak ki, Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) 37 sandalyeyle birinciliği kaptı.

Türkiye'de hem medyada hem sosyal medyada epey ilgi çeken Dilan Yeşilgöz Hollanda siyasetinin en sağcı figürlerinden biri. soL, seçimlerden önce Yeşilgöz'ün ayrıntılı bir portresine yer vermiş, sağcılığının öyküsünü anlatmıştı.

Hollanda'da yaşayan Kürt emekçiler, Dilan Yeşilgöz'den de, kendisinin Kürt, emekçi, göçmen, Dersimli gibi ifadelerle yan yana anılmasından da rahatsız. Son kamuoyu anketlerinin sonuçları ve soL'a konuşan Hollandalı Kürt emekçileri Yeşilgöz'ün Kürtlerden oy alamadığını ifade ediyor.

'Kürtlerden oy alamadı'

Mirkan, Hollanda doğumlu. Ailesinin yıllar önce Hollanda'ya yerleşmesiyle hayata orada başlamış bir emekçi. Dilan Yeşilgöz'ün ailesiyle benzer Mirkan'ın ailesinin hikayesi.

Mirkan, Hollanda seçimlerinde Kürtlerin büyük çoğunluğunun Dilan Yeşilgöz'e oy vermediğini ifade ediyor. Gerekçe çok anlaşılır: "Yeşilgöz, sağcı, göçmen düşmanı, popülist bir siyasetçi."

Peki hiç oy veren Kürtlere denk gelmediniz mi diye sorunca da "Evet, denk geldim tabi. Sosyal medyada oylar 'Dersimli kızımıza' diyen bir sürü paylaşıma denk geldim. Ancak açıkça belirtmeliyim ki burada komik, gülünç şeyler olarak algılandı bunlar. Tek tük örneklerdi. Kürtlerin çok önemli bir çoğunluğu, yani istisnalar hariç diyeyim, Dilan Yeşilgöz'e karşı bir tavır aldı ve oy vermedi."

'Türkiye'deki sosyal medya paylaşımlarını hayretle izledik'

Hollandalı Kürt seçmenler Dilan Yeşilgöz için yapılan sosyal medya paylaşımlarını şaşkınlıkla izlediklerini belirtiyor. Mizgin, bunlardan biri. Mizgin de Hollanda doğumlu. Ailesi 1980'li yıllarda göç etmiş Hollanda'ya. 1996 doğumlu Mizgin, Dilan Yeşilgöz'e oy vermediğini ifade ediyor: "Şaşırarak izledim. Türkiye'deki seçmen profili ve sosyal medya belirlenimi açısından üzerine düşünmeyi hak ediyor bence. Dilan Yeşilgöz'ün hiçbir açıklamasında Dersimli olduğunu, Kürt olduğunu, göçmen olduğunu vurguladığı bir ifade göremezsiniz. Bunlar satır aralarında yer alır her zaman. Öne çıkmaz. Mesela buradaki gazeteler de Dilan'ı sadece 6-7 yaşlarında gelen bir göçmen olarak tarif eder ama ayrıntıya girmez. Çünkü o ayrıntılara karşı mücadele eden bir siyasetin temsilcisi kendisi. Türkiye'den beni arayanlar oldu. 'Hadi bakalım, Hollanda'yı Kürtler yönetecek' diye heyecanlanıyorlar. Dilan Yeşilgöz bir Hollandalı'dan daha çok Hollandacı. Buradan göçmenlere ya da yoksullara bir fayda çıkmayacak. Göremiyorlar bunu."

'Başbakan olmak için kendinden vazgeçmiş biri'

Mirkan Tankoş, Dilan Yelişgöz'ün Hollanda'daki Kürt seçmenler arasındaki intibasını anlatırken "kendisinden vazgeçmiş biri" vurgusunu yapıyor: "Dilan Yeşilgöz sırf başbakan olmak için kendi özünü karşısına almış biri olarak görülüyor burada. Türkiye pasaportunu iade etme süreçleriyle falan hatırlanıyor daha çok. Evet Dersimli ve Kürt olduğu için seven sayan kişiler yok değil, var. Ama genel tablo böyle değil. Mesela Kürtler daha çok Hollanda'daki Yeşil Sol Parti'nin ortak adayını destekledi burada. Açıktan Dilan Yeşilgöz'e karşı bir çağrı, oy vermeyin çalışması yapılmadı. Ama zaten böyle bir tavır kimseye yapılmadı bu seçimlerde. Yine de Kürt seçmenin ezici bir çoğunluğu Dilan Yeşilgöz'e oy vermekten kaçındı."

'Barzani ile Erdoğan da poz veriyor'

Türkiye'de Dilan Yeşilgöz'ün Kürtler arasında popüler hale geldiği görsellerden birisi Yeşilgöz'ün Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle yan yana verdiği fotoğrafıydı.

Ancak bu fotoğrafın da içerikle doğrudan bir bağı olmadığını ifade ediyor Mehmet Selim.

Selim Bey 1960'lı yıllarda göçmüş Hollanda'ya. Kendisi Türkiye'deki Kürt siyasetinin çeşitli kademelerinde görev almış. Siyaseten Barzani çizgisine yakın olarak söylüyor ve ekliyor: "Dilan Yeşilgöz'ün Barzani ailesinden birileriyle poz vermesinin diplomatik bir mesaj dışında manası yok. Bunun Kürdi ya da Kürdistani bir mahiyeti yok. Barzani ailesi Dilan Yeşilgöz'den önce Fransa'da da diplomatik ilişkiler kurdu. Recep Tayyip Erdoğan'la da onlarca fotoğrafları var. Dilan Yeşilgöz'den heyecanlanmak siyasi bir boşluğu tarif edebilir yalnızca."

'Ekonomik sorunlar Avrupa'da sağ siyasetin önünü açıyor'

Ekonomik sorunların ve yaşanan güncel problemlerin Avrupa'da sağ siyasetin önünü açtığını ifade eden Mirkan, seçimlerde ipi göğüsleyen ve birinci parti olan Wilders'in pasaport sahibi olan Hollandalı Müslümanlardan ve göçmenlerden de oy aldığını ifade ediyor:

"Wilders'in başarısı ülkedeki krizle alakalı. Mevcut düzen sorunlara çözüm bulamıyor. Göçmenler ciddi bir problem haline geldi. Mesela Hollandalılar ev bulamazken mevcut olanaklar göçmenler için kullanılıyor. Bu da burada vergi veren, çalışan herkes tarafından tepkiyle karşılanıyor. Buna Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, göçmenler, pasaport sahibi yabancılar dahil. Yani pasaportu olan mülteciler kendilerinden sonra göç eden düzensiz göçle gelen yabancıları karşısına alıyor. Bu da sağ siyaset tarafından kolayca manipüle edilebiliyor. Avrupa'da sağcılar ekonomik krizin sebebi olarak bu düzeni değil de göçmenleri hedef gösteriyor. İnsanlar da sokakta sadece bu sorunlara muhatap olunca kolayca yankı buluyor. Dilan Yeşilgöz Wilders'e kaybetti. Ama genel olarak sağ siyaset kazandı."