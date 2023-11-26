Sierra Leone'de askeri kışlaya saldırı sonrası sokağa çıkma yasağı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de askeri kışlaya düzenlenen baskın sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hükümet, başkent Freetown'daki Wilberforce askeri kışlasının silah deposuna sabah erken saatlerde saldırı düzenlendiğini, şu anda durumun güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu duyurdu.

Gün içinde kentte silahlı çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.

Mahkumlar hapishaneyi boşalttı

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, silahlı bir grubun başkent Freetown'daki Pademe Hapishanesi'ne girmesinin ardından mahkumlar serbest kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda mahkumun yürüyerek hapishaneyi boşalttığı görüldü.

Silahlı saldırıyı düzenleyenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken ülkenin enformasyon bakanı Chernor Bah kontrolün güvenlik güçlerinde olduğunu ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Havayolu şirketlerine uçuşları yeniden planlama duyurusu

Havacılık otoritesinden yapılan yazılı açıklamada da, tüm havayollarının, yolcularını sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonraki müsait uçuşlara yerleştirilmesi gerektiği belirtildi. Havayolu şirketlerine uçuşlarını yeniden planlama çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca, ülke hava sahasının açık kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrası siyasi krizin yaşandığı ülkede Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkentte durumun sakinleştiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde başkentteki askeri cephaneliğe "kimliği belirsiz kişilerin" saldırdığını belirten Bio "güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü, sükunetin sağlandığını ve kaçan saldırganların arandığını" kaydetti. Bio "istikrarı bozmak isteyen güçlere karşı Sierra Leone'nin barış ve ve güvenliğini korumayı sürdüreceklerini" belirtti.

ABD ve ECOWAS'tan kınama

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla askeri kışlaya saldırıyı kınadı, büyükelçilik "barışçıl, demokratik, sağlıklı, müreffeh Sierra Leone için çalışanlara desteğini sürdüreceği" ifadelerini kullandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da saldırıyı kınayan bir açıklama yaparak "hükümetin anayasaya aykırı olarak değiştirilmesine müsamaha göstermeyeceğini" kaydetti.

Ağustos ayında askerler gözaltına alınmıştı

Sierra Leone'de, Ağustos ayında, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ülkede 24 Haziran'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Bio'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesinden bu yana gerginlikler yaşanıyor. Bio, Batı ülkelerini Sierra Leone'de karışıklık yaratmakla suçlamıştı.

Ana muhalefetteki Tüm Halkın Kongresi (APC) 24 Haziran'daki seçim sonuçlarının tartışmalı olduğunu belirterek tüm kademelerde hükümeti boykot edeceğini duyurmuştu. APC ile hükümet arasında geçen ay varılan anlaşmayla APC siyasi motivasyonlu davalara ve tutuklamalara son verilmesi karşılığında hükümete katılmayı kabul etmişti.