Fidel Castro Ankara’da anıldı: 'Devrim arayışımızın en büyük mirasçılarından'

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve José Martí Küba Dostluk Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinlikte Küba Devrimi’nin tarihsel önderi Fidel Castro Ruz ölümünün 7. yılında Ankara’daki dostları tarafından anıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Çalış, Fidel’i başta Küba halkı olmak üzere tüm dünya halkları için ifade ettiği anlama değindi. Fidel’in yaşamı boyunca türlü zorluklarla karşılaşmasına rağmen bunların hepsinin altından başarıyla kalktığını belirten Çalış sözlerine şöyle devam etti:

“Peki bu nasıl mümkün oldu? Bu başarının sırrı neydi? Her şeyden önce, devrime olan sarsılmaz inancıydı... Geleceğe ilişkin sonsuz iyimserliğinin temelinde devrimci mücadeleyle olan güçlü ve son derece sade ilişki yatıyordu. Fidel’e göre devrimcinin işi devrimi yapmaktı ve mesele bu kadar basitti. Uzun yaşamında hiçbir zaman klasik anlamda devlet adamlığına sığmadı Fidel. Ülkede ABD şirketlerini kamulaştırırken de, çocuklar için kreş açarken de, bugün dünyaya örnek olan aşı enstitülerini kurarken de karşımızda heyecandan uyku tutmayan o tutkulu devrimci vardı.”

Çalış’ın konuşmasının ardından Kübalı yönetmen Roberto Chile’nin Devrime Övgü belgeseli izlendi. Belgeselin ardından Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Oscar Redondo Ramos bir konuşma gerçekleştirdi. Fidel’i anlamanın Küba’yı anlamak olduğunu ifade eden Ramos, “Türkiye’deki Küba dostlarına Fidel’i ve Küba’yı doğru anlayıp doğru anlattıkları için özel teşekkürlerimizi sunmak isteriz” dedi.

Oscar Redondo Ramos’un ardından Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan bir konuşma gerçekleştirdi. Tarihte iz bırakan liderlerin ölümlerinin ardından geçen süreçte yapılan anmaların bir tür nostaljik anmaya dönüştüğünü belirten Arikan, bu durumda yaşadığımız düzenin çok büyük bir rolü olduğunu belirtti. Fidel’in bu nostaljik anmaların devrimci liderlere yapılamayacağının en büyük kanıtlardan biri olduğunu söyleyen Ali Ufuk Arikan “Burada başka bir miras, başka bir anlam var... Bu anlam dünya tarihinin gördüğü en insanlık dışı ablukaya karşı onurla direnen Küba halkı tarafından her an bizlere hissettiriliyor” dedi.

Ali Ufuk Arikan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"O anlam o kadar taze, o kadar ihtiyaç duyulan ve o kadar özlemi çekilen bir şey ki, Fidel o yüzden hiçbir zaman bir nostalji aracı olmayacak, Fidel her zaman devrim arayışımızın en büyük mirasçılarından, en büyük sembollerinden biri olacak.

Biz ondan eşitsizliğe, baskıya, sömürüye karşı insanlığın ayağa kalkmasının en onurlu, en erdemli davranış olduğuna; devrim mücadelesinin sonrasında da türlü zorluklara karşı büyük bir dirençle sürdürülmesi gerektiğine dair eşsiz bir tarih dersi aldık. Bu miras hem bizim hem de tüm dünyada emekçilerin mücadelesine yol göstermeye, ışık tutmaya devam ediyor.

Ancak Fidel’in bize bıraktığı en eşsiz mirasın bu düzeni, içinde yaşadığımız bu her yanı dökülen sömürü düzenini yıkma iradesini gösterme cüreti olduğunu düşünüyoruz ve en başa bunu yazıyoruz.

Şimdi Küba'da yaşayan, yaşatılmak için büyük bedeller ödenen, mücadeleler verilen sosyalizm için ona, ancak en başta büyük bir yoksulluk altında ezilen emekçi halkımıza olan borcu ödemenin zamanı... İnsanlığın eşit özgür geleceğinde yaşayacak en büyük devrimci sembollerden birini, Fidel’i gerçekten selamlamanın yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.

16 Nisan 1961’de Fidel’in yaptığı tarihi konuşmadan bir cümleyle noktalamak istiyorum:

'Bu, sıradan insanların sıradan insanlarla birlikte sıradan insanlar için yaptığı ve uğruna hayatlarımızı vereceğimiz sosyalist ve demokratik bir devrimdir.'

Evet, biz o devrim için elimizden geleni ardımıza koymadan mücadeleye devam edeceğiz."

Arikan’ın konuşmasının ardından etkinlik Küba dostlarının Küba’ya iletilmek üzere birlikte fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.