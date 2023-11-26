TKP Defne ilçe belediye başkan adayı Hasırcı: 'Yetkililere sesleniyoruz bu zulmün hesabını vereceksiniz'

Hatay'da büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından geçen 9 aya karşın halen temiz suya, internete ve eğitim hizmetlerine ulaşamayan Defne halkı tepkisini bugün Çekmece Mahallesi'nde düzenlenen basın açıklamasıyla dile getirdi.

Basın açıklamasında Çekmece halkı adına konuşan TKP Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı depremin üzerinden 9 ay geçmesine karşın halkı yok sayanlara karşı "artık yeter" demek için bir araya geldiklerini söyledi. Hasırcı, "Ekranlardan söylenen yalan, burada halka zulmediliyor. Yollar bozuk, moloz yığınları her yerde, elektrik ve su sürekli kesiliyor" dedi.

'Su yok, yollar araç giremeyecek halde'

Yetkililerin Çekmece halkının sorunlarını çözmek bir yana "dert bile edinmediklerini" belirten Hasırcı mahallelinin yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Mahalle halkı mağdur. Su yok, yollar araç giremeyecek halde. Enkazlardan demirler alınıp molozlar yerinde bırakılıyor. Bu da mahalle halkı için bir tehlike. Halkımız çamurlu yollardan geçemiyor. Toki şantiyesinin yollara verdiği zarar var. Bu konuda ne uyarılıyorlar ne de bozulan yollar onarılıyor. Depremin ilk gününden beri internet yok. İnternet olmadığı için çocuklar ders çalışamıyor, bir de ailelere maddi yükü fazla oluyor."

Defne Belediyesi'ne, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne, Kaymakamlığa ve Valiliğe seslenen Hasırcı "Soruyorum depremde ölmeyen Çekmece halkı ölsün mü? Bunu mu istiyorsunuz?" dedi.

Yetkililerin Çekmece Hatay'ın bir mahallesi değilmiş gibi davrandığını dile getiren Hasırcı şunları söyledi:

"Bugün buradan Çekmece halkını susuz bırakan, çamurlu yollara mahkum eden, enkaz yığınlarını bırakıp gidenlere sessiz kalan, bozulan yolları onarmayan tüm yetkilileri uyarıyoruz.

Depremin ağır koşullarında yaşamaya çalışan halkımızın temiz suya ulaşamaması, günlük yaşama dönebilmesi için gerekli alt yapıya kavuşamaması aynı zamanda bir insanlık suçudur. 9 ay boyunca çözülmeyen bir sorunu yokmuş gibi görmek aynı zamanda halkla alay etmektir.

Çekmece halkı aylardır susuzum, yolum yok, enkaz kaldırılsın diye bağırıyor, feryat ediyor ama kimsenin umurunda değil.

Hadi valiliğin umurunda değil Hatay CHP milletvekillerine il ve ilçe başkanlarına sesleniyoruz. Sizin söyleyecek sözünüz mü yok yoksa Hatay Büyükşehir Belediye başkanından mı korkuyor musunuz? Defne Belediyesi'ne iş yaptırmak bu kadar zor mu? Yarın mahallelere gelip yerel seçim için oy istediğinizde bunun açıklamasını nasıl yapacaksınız? İktidar tarafından yok sayılan bir halk yine kendi seçtikleri belediye başkanları tarafından yok sayılıyor bu daha da acı bir durum."

'Lüks villalarınızda su şarıl şarıl akıyorsa halkımızın evlerinde de akacak'

Defne halkının "artık yeter" dediğini belirten Hasırcı sözlerine şöyle devam etti:

"21. yüzyılda ilkel, halk düşmanı belediyecilik anlayışınız yüzünden halkımız en temel ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanmaktadır.

Hijyen sorunundan dolayı bulaşıcı hastalıklarda artışlar meydana gelmiştir. Bunların baş sorumlusu bu halka temiz su sağlamakla görevli olan bu şehrin HBB Başkanı ve HATSU yetkilileridir.

Dini bayramlarında kurbanını kesen halkımız su sorunu yüzünden zor durumda bırakılıyor.

Alevi din adamlarıyla verdiğiniz pozlar, çektirdiğiniz fotoğraflar halka ettiğiniz zulmü maskeleyemeyecek. Halkımız sizlerin gerçek yüzünüzü artık görüyor.

Daha önce pek çok kez söyledik şimdi yine söylüyoruz, sizlerin lüks villalarınızda nasıl şarıl şarıl su akıyorsa halkımızın evlerinde de akacak.

Ne sizin çocuklarınız bu halkın çocuklarından daha değerli, ne de sizler sizi bu makamlara getiren halktan daha değerlisiniz."

Yetkilileri son kez uyardıklarını kaydeden Hasırcı sorunlar çözülmediği sürece mücadelenin de süreceğini belirtti ve "Defne'de yapacağınız her toplantıda sizlerin bu zulmünüzü yüzünüze haykıracağız" dedi.